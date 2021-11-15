Детокс и два литра воды в день: нутрициолог назвала мифы о питании, которые могут навредить

Два литра воды может быть многовато (фото: pexels.com)

Мифы о питании, которые могут навредить здоровью

После 18:00 ужинать - нежелательно.

Все решает общая суточная калорийность, а не время приема пищи.

Фрукты лучше всего есть до 16:00.

К вечеру гликогеновые запасы организма переполнены (переедание и гиподинамия) и по теории мифа фрукты пойдут в жир. Но при избытке ккал после 16:00 может пойти в жировое депо все, почему тогда только фрукты нельзя есть после 16:00?

Сахар и соль - "белая смерть", от них все болезни.

Негативно сказывается избыток в рационе сахара и соли, как и избыток всего другого. Норма добавленного сахара до 10% от суточной калорийности, соли до 5 г в сутки ничем нам не грозит.

2,5 литра воды - суточная норма для каждого.

В сутки человек теряет жидкость (через почки, кожу, легкие, кишечник). Безусловно, потери нужно восполнять. Но мы получаем жидкость из пищи и в результате окисления БЖУ. Овощи / фрукты содержат 90 % воды, мясо / рыба 70-80 %. И это не считая напитков, которые мы употребляем.

Существуют продукты, помогающие сжигать жир (ананас, сельдерей, грейпфрут).

Не существует в природе продуктов, которые бы влияли на уменьшение жировых запасов, чтобы там полезного они не содержали и сколько бы ккал на их переваривание организм не тратил.

При сбалансированном питании детокс не понадобится (фото: pexels.com)

Белки и углеводы лучше есть раздельно.

Большинство продуктов, которые мы едим, содержат в своем составе все макронутриенты (БЖУ). В говядине и макаронах содержат БЖУ. В каждом отделе ЖКТ свой набор ферментов, который переваривает без труда все макронутриенты.

Мясо гниет в кишечнике.

Любая пища, которая попадает к нам в организм, не может где-то застревать, долго лежать и гнить, и гнить... Она проходит все этапы переваривания - и выходит через толстый кишечник.

Необходимо устраивать детокс своему организму.

Пища - это не токсины, и чистить ничего не нужно. Если только вы не отравились испорченным продуктом, тогда вам помогут не смузи, а медицинские препараты. У организма своя детокс-система, которую важно не захламлять курением и алкоголем, а поддерживать спортом, прогулками на свежем воздухе и сбалансированным рационом.