Диетолог назвал топ-6 способов уменьшить голод

На самом деле голод — это показатель того, что прямо сейчас вы худеете. Бояться его не стоит. Но, конечно, он должен быть лёгким, чтобы не доставлять дискомфорта. Есть несколько способов перестроить свое питание, чтобы не страдать от голодных спазмов между приёмами пищи, отметил диетолог Андрей Невский.

6 советов, как уменьшить голод при похудении:

1. Нормализуйте баланс БЖУ. Если в вашем рационе достаточно белков и жиров, вы будете лучше наедаться — они хорошо насыщают.

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2. Поиграйте с таймингом. Может, вы слишком рано завтракаете — и поэтому так хотите есть в обед. Может, слишком рано ужинаете — и поэтому устраиваете ночной дожор. Попробуйте переносить приёмы пищи и найдите комфортное для вас время. К перекусам это тоже относится.

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3. Выпивайте стакан воды перед едой. Убьёте двух зайцев: во-первых, проверите, по-настоящему ли голодны. (Если после стакана всё так же хочется есть, то вперёд, если нет — то вам просто хотелось пить.) Во-вторых, после стакана воды места в желудке останется меньше.



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4. Начинайте приём пищи со свежих овощей и зелени. Клетчатка быстро разбухает, и сигнал о насыщении поступает в мозг раньше.

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5. Ешьте медленно. Хороший пример с шоколадкой: мы ведь наслаждаемся её вкусом, а не скоростью, с которой ее поглощаем. Посмакуйте еду, пожуйте её вдоволь — успеете почувствовать все нотки и раньше насытитесь.

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6. Запивайте еду или ешьте жидкую. Нет ничего страшного в том, чтобы запивать еду. В желудке все равно всё смешается, будете вы пить после приёма пищи или во время. Последнее поможет еде размякнуть и проще пройти по пищеводу, а вам — быстрее почувствовать насыщение. К слову, суп отлично доказывает, что вода с едой совместимы.

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