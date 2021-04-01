ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Диетолог назвал топ-6 способов уменьшить голод

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 08:34
Диетолог назвал топ-6 способов уменьшить голод Иллюстративное фото (unsplash.com)
Автор: Lite

На самом деле голод — это показатель того, что прямо сейчас вы худеете. Бояться его не стоит. Но, конечно, он должен быть лёгким, чтобы не доставлять дискомфорта. Есть несколько способов перестроить свое питание, чтобы не страдать от голодных спазмов между приёмами пищи, отметил диетолог Андрей Невский.

Советами, которые помогут вам уменьшить голод, эксперт поделился на своей странице в Instagram.

6 советов, как уменьшить голод при похудении:

1. Нормализуйте баланс БЖУ. Если в вашем рационе достаточно белков и жиров, вы будете лучше наедаться — они хорошо насыщают.

2. Поиграйте с таймингом. Может, вы слишком рано завтракаете — и поэтому так хотите есть в обед. Может, слишком рано ужинаете — и поэтому устраиваете ночной дожор. Попробуйте переносить приёмы пищи и найдите комфортное для вас время. К перекусам это тоже относится.

3. Выпивайте стакан воды перед едой. Убьёте двух зайцев: во-первых, проверите, по-настоящему ли голодны. (Если после стакана всё так же хочется есть, то вперёд, если нет — то вам просто хотелось пить.) Во-вторых, после стакана воды места в желудке останется меньше.

Диетолог назвал топ-6 способов уменьшить голод

4. Начинайте приём пищи со свежих овощей и зелени. Клетчатка быстро разбухает, и сигнал о насыщении поступает в мозг раньше.

5. Ешьте медленно. Хороший пример с шоколадкой: мы ведь наслаждаемся её вкусом, а не скоростью, с которой ее поглощаем. Посмакуйте еду, пожуйте её вдоволь — успеете почувствовать все нотки и раньше насытитесь.

6. Запивайте еду или ешьте жидкую. Нет ничего страшного в том, чтобы запивать еду. В желудке все равно всё смешается, будете вы пить после приёма пищи или во время. Последнее поможет еде размякнуть и проще пройти по пищеводу, а вам — быстрее почувствовать насыщение. К слову, суп отлично доказывает, что вода с едой совместимы.

Диетолог назвал топ-6 способов уменьшить голодИллюстративное фото (unsplash.com)

К слову, нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда похудение диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Локдаун в Киеве: кто сможет ездить по спецпропускам и как их получить
Локдаун в Киеве: кто сможет ездить по спецпропускам и как их получить