ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 08:37
Нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Все мы знаем, что быстрые углеводы это плохо для похудения, но иногда хочется. Нутрициолог Ольга Усенко рассказала, какими сладостями можно побаловать себя худеющим, чтобы это не повлияло на сброс веса.

Полезными советами для снижающих вес сладкоежек эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

Самое относительно безопасное будет то, что является чистым углеводом без связки с жирами, чтобы дать возможность просто быстро усвоиться.

Например: торт это и жиры и углеводы, а вот зефир это про чистый углевод.

Поэтому можно выделить топ безопасных сладостей:

  • зефир
  • мармелад
  • сухофрукты
  • фрукты
  • пастила
  • сорбет
  • фруктовые чипсы

Нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении

Дальше можно все же побаловать себя:

  • шоколадом более 80% какао
  • чурчхелой
  • ПП вариантами сладостей

Этого более чем достаточно, чтобы баловать себя на правильном питании.

Нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении
Иллюстративное фото (pexels.com)

Как часто можно себе позволить что-то из этого списка?

Если у вас активное похудение, тогда стараемся не чаще раза неделю, если мы говорим про сорбет, мармелад, зефир, шоколад, ПП варианты сладостей и чучу.
Все остальное будет зависеть от ваших схем питания.

Ну а если вы уже достигли своего результата, тогда можно через день себя радовать, главное отслеживать, не влияет ли это на вашу форму.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о пользе морепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда похудение диетолог сладости
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве отложили подорожание проезда в маршрутках: названа новая дата
В Киеве отложили подорожание проезда в маршрутках: названа новая дата