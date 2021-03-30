Нутрициолог рассказала, какие сладости можно есть при похудении

Все мы знаем, что быстрые углеводы это плохо для похудения, но иногда хочется. Нутрициолог Ольга Усенко рассказала, какими сладостями можно побаловать себя худеющим, чтобы это не повлияло на сброс веса.

Полезными советами для снижающих вес сладкоежек эксперт поделилась на своей странице в Instagram .

Самое относительно безопасное будет то, что является чистым углеводом без связки с жирами, чтобы дать возможность просто быстро усвоиться.



Например: торт это и жиры и углеводы, а вот зефир это про чистый углевод.



Поэтому можно выделить топ безопасных сладостей:

зефир

мармелад

сухофрукты

фрукты

пастила

сорбет

фруктовые чипсы

Дальше можно все же побаловать себя:

шоколадом более 80% какао

чурчхелой

ПП вариантами сладостей

Этого более чем достаточно, чтобы баловать себя на правильном питании.



Иллюстративное фото (pexels.com)



Как часто можно себе позволить что-то из этого списка?

Если у вас активное похудение, тогда стараемся не чаще раза неделю, если мы говорим про сорбет, мармелад, зефир, шоколад, ПП варианты сладостей и чучу.

Все остальное будет зависеть от ваших схем питания.



Ну а если вы уже достигли своего результата, тогда можно через день себя радовать, главное отслеживать, не влияет ли это на вашу форму.