Диетолог назвала правила, которые помогут не переедать мучным и сладким осенью

Ходите кругами вокруг сладостей с приходом осени? Признавайтесь! Эта проблема знакома многим, но есть несколько правил, которые спасают в такую погоду не переедать мучным и сладким.

1. Полноценный завтрак с жирами: каша/тост с яйцом пашот/икрой/гхи/печенью трески/лососем/анчоусами. Такой завтрак насыщает надолго и после него не хочется до обеда перекусывать сладостями. Завтрак не исключает аперитив из ягод/фруктов/смузи, которые я ем ДО еды (мне так комфортно).



2. Много тепло-горячих напитков в течение дня между едой, начиная от воды и заканчивая имбирным чаем/масала. Они снижают аппетит и не дают застаиваться желчи.





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Плотный обедо-ужин (ем два раза в день). С жирами, с обьемной порцией салата, с достаточным количеством белка животного/растительного и со сложными углеводами.



4. Контроль дефицитов. Особенно влияет на тягу к сладкому дефицит железа, хрома, аминокислот, "полезного" холестерина. Здесь в помощь скрининг анализов и коррекция дефицитов точечно и заранее.



5. Прогулки на свежем воздухе ежедневно, независимо от погоды. Прогулки улучшают эмоциональный фон, что также благотворно влияет на пищевые предпочтения.



6. Небольшая тренировка, ежедневно 30 минут. Поверьте, 20 приседаний и лимфодренажные прыжки моментально снимают тягу к сладкому.





Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Полноценный сон. Крайне важно высыпаться и вовремя ложиться спать, не засиживаться до полуночи. Качество сна очень влияет на энерготонус в течение дня. Не выспался - напал на мучное/сладкое.



8. Прием омега-3. Начинаю с октября и принимаю до марта в профилактической дозировке. Омега-3 положительно влияет на адаптацию организма к холодам.