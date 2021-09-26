Дієтолог назвала правила, які допоможуть не переїдати борошняним і солодким восени

Ходите колами навколо солодощів з приходом осені? Зізнавайтесь! Ця проблема знайома багатьом, але є кілька правил, які рятують в таку погоду не переїдати борошняним і солодким.

1. Повноцінний сніданок з жирами: каша/тост з яйцем пашот/ікрою/ДХІ/печінкою тріски/лососем/анчоусами. Такий сніданок насичує надовго і після нього не хочеться до обіду перекушувати солодощами. Сніданок не виключає аперитив з ягід/фруктів/смузі, які я їм до їжі (мені так комфортно).



2. Багато тепло-гарячих напоїв протягом дня між їжею, починаючи від води до імбирного чаю/масала. Вони знижують апетит і не дають застоюватися жовчі.





Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Щільна обідо-вечеря (їм два рази в день). З жирами, з об'ємною порцією салату, з достатньою кількістю білка тваринного/рослинного і зі складними вуглеводами.



4. Контроль дефіцитів. Особливо впливає на тягу до солодкого дефіцит заліза, хрому, амінокислот, "корисного" холестерину. Тут в допомогу скринінг аналізів і корекція дефіцитів точково і заздалегідь.



5. Прогулянки на свіжому повітрі щодня, незалежно від погоди. Прогулянки покращують емоційний фон, що також благотворно впливає на харчові переваги.



6. Невелике тренування, щодня 30 хвилин. Повірте, 20 присідань і лімфодренажні стрибки моментально знімають тягу до солодкого.





Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Повноцінний сон. Вкрай важливо висипатися і вчасно лягати спати, не засиджуватися до півночі. Якість сну дуже впливає на енерготонус протягом дня. Не виспався - напав на борошняне/солодке.



8. Прийом омега-3. Починаю з жовтня і приймаю до березня в профілактичному дозуванні. Омега-3 позитивно впливає на адаптацію організму до холодів.