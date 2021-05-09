Диетолог раскрыла неожиданную правду о сахарозаменителях и сказала, какой лучше

О заменителях сахара много говорят специалисты по питанию и врачи, но прийти к однозначному выводу полезно это или вредно, не могут. Что стоит знать худеющим о подсластителях и какие скрытые угрозы для организма и фигуры они несут,рассказала диетолог Татьяна Дик.

1. Самый модный и самый полезный - кокосовый сахар

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Говорят, что этот сахар очень полезный, от болезней лечит, низким ГИ обладает... Но стоит напомнить, что мы поправляемся не от ГИ, а от калорийности. А кокосовый сахар обладает точно такой же калорийностью, как и обычный, белый. Полезные вещества есть, но их не много. Сами подумайте, что набирать витамины из сахара - затея глупая и чревата ожирением.

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2. Виноградный сахар он же декстроза.

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С точки зрения химии, декстроза - то же самое, что и глюкоза. Это вещество, которое представляет из себя природный моносахарид и по сути является чистейшим 100 %-ным углеводом. Это что же... опять сахар? Получается так, в точности!

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3. Тростниковый сахар.

Нерафинированный, коричневый сахар. Ну раз коричневый, значит точно полезный.Но так как сахар нерафинированный, то примеси могут быть как полезными, так и вредными.

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik)

Сахарозаменитель. Аспартам, цикламат. Почему можно?

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Часто ли вы слышали, что сахарозамнители вызывают рак? Этот миф разносится СМИ со скоростью ветра.

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Официальная позиция международной организации, уполномоченной оценивать безопасность пищевых продуктов в отношении сахзамов.

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Подсластители с низким содержанием калорий, как и все другие добавки, могут быть разрешены к использованию после процедуры оценки риска в соответствии с законом о пищевых продуктах. Только после того, как добавка прошла эту процедуру, ее можно поместить в список разрешенных пищевых добавок, который содержит не только диапазон пищевых продуктов, которые могут быть использованы, но и рекомендуемое максимальное количество их ежедневного потребления.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), учитывая последние результаты научных исследований, регулярно оценивает безопасность ранее разрешенных подсластителей. До сих пор нет никаких доказательств, ставящих под сомнение безопасность разрешенных интенсивных подсластителей.

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А вот как раз фруктоза вред таки приносит (и этот сахзам до сих пор существует только, как пережиток прошлого, от которого не могут отказаться, так как люди считают ее полезной).