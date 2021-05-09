Дієтолог розкрила несподівану правду про цукрозамінники і сказала, який краще
Про замінниках цукру багато говорять фахівці з харчування і лікарі, але прийти до однозначного висновку корисно це чи шкідливо, не можуть. Що варто знати тим, хто худне про підсолоджувачі і які приховані загрози для організму і фігури вони несуть, розповіла дієтолог Тетяна Дік.
Спеціаліст порівняла в Instagram натуральні і штучні цукрозамінники, а також розповіла, які варто вибрати.
1. Наймодніший і найкорисніший - кокосовий цукор
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Кажуть, що цей цукор дуже корисний, від хвороб лікує, має низкий ГІ... Але варто нагадати, що ми поправляємося не від ГІ, а від калорійності. А кокосовий цукор має точно таку ж калорійністю, як і звичайний, білий. Корисні речовини є, але їх не багато. Самі подумайте, що набирати вітаміни з цукру - затія дурна і загрожує ожирінням.
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2. Виноградний цукор він же декстроза.
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З точки зору хімії, декстроза - те ж саме, що і глюкоза. Це речовина, яка представляє з себе природний моносахарид і по суті є найчистішим 100 %-ним вуглеводом. Це що ж... знову цукор? Виходить так, в точності!
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3. Тростинний цукор.
Нерафінований, коричневий цукор. Ну раз коричневий, значить точно корисний. Але так як цукор нерафінований, то домішки можуть бути як корисними, так і шкідливими.
Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)
Цукрозамінник. Аспартам, цикламат. Чому можна?
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Чи часто ви чули, що цукрозамінники викликають рак? Цей міф розноситься ЗМІ зі швидкістю вітру.
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Офіційна позиція міжнародної організації, уповноваженої оцінювати безпеку харчових продуктів щодо сахзамів.
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Підсолоджувачі з низьким вмістом калорій, як і всі інші добавки, можуть бути дозволені до використання після процедури оцінки ризику відповідно до Закону про харчові продукти. Тільки після того, як добавка пройшла цю процедуру, її можна помістити в список дозволених харчових добавок, який містить не тільки діапазон харчових продуктів, які можуть бути використані, але і рекомендована максимальна кількість їх щоденного споживання.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA), враховуючи останні результати наукових досліджень, регулярно оцінює безпеку раніше дозволених підсолоджувачів. До цих пір немає ніяких доказів, що ставлять під сумнів безпеку дозволених інтенсивних підсолоджувачів.
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А ось як раз фруктоза шкоду таки приносить (і цей сахзам досі існує тільки, як пережиток минулого, від якого не можуть відмовитися, так як люди вважають її корисною).
Нагадаємо, що раніше дієтолог Юлія Трофімчук розповіла, кому варто відмовитися від шашлику.