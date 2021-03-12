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Диетолог рассказала, какие блины можно худеющим на Масленицу: советую сменить состав

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 15:38
Диетолог рассказала, какие блины можно худеющим на Масленицу: советую сменить состав Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

В Украине стартовала так называемая масляная неделя, а другими словами – Масленица. Поесть традиционное блюдо этого праздника, блины, хочется всем, тем более их существует несметное количество. Диетолог Ольга Безуглая ответила на вопрос, можно ли есть блины худеющим и каким отдать предпочтение.

На странице в Instagram она дробно описала правила приготовления и употребления блинов для тех, кто следит за весом.

В каждом разборе пользы/вреда каждого блюда, важно учитывать ряд позиций:

  • Сколько мы едим блинов - 2 или сразу стопку?
  • Какие это блины? Что в составе? Сколько сахара? Какая мука?
  • С чем едим? С бочкой джема и сметаны или ложкой красной икры?
  • Что мы едим еще в этот день кроме блинов?

Размер порции? Если это будет 2-3 блина в день, то вы не перегрузите свой рацион.

Состав? Блины - это сочетание жиров и углеводов, причем быстрых, с высоким гликемическим индексом.

Диетолог рассказала, какие блины можно худеющим на Масленицу: советую сменить состав
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Подберите рецептуру так, чтобы минимизировать добавленный сахар (замените на стевию или эритрит) и заменить углеводную составляющую блина на жировую или жиро-белкувую (пшеничную муку на кокосовую, миндальную или нутовую).

Диетолог, как адепт низкоуглеводного рациона, советует сменить состав.

Если в Вашем рационе присутствуют углеводы - в таком случае целесообразно просто уделить внимание муке углеводосодержащей, но с низким гликемическим индексом: цельнозерновой или гречневой муке.

С чем едим блины? Концепция - меньше сахара. Больше пользы мы получим при добавления естественных продуктов: ягод/цитрусовых (и других фруктов с низким гликемическим индексом) /овощей.

Диетолог рассказала, какие блины можно худеющим на Масленицу: советую сменить состав
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно планировать "блинный" прием пищи с достаточным количеством клетчатки. Можно добавить крем сыр (без подсластителей)/икру/пармезан - это будет сытно и полезно + чтобы снизить гликемическую нагрузку постарайтесь есть не в моно исполнении. На тарелке разместить белок, клетчатку и жир - формула как снизить гликемическую нагрузку блинов.

Что мы еще едим кроме блинов в этот день? Очень важно в течении дня позаботиться о том, чтобы мы получили утром сытный завтрак с белком и клетчаткой, в обед полакомились блинами в придачу к основному блюду и на вечер порцией полезной рыбы с овощным гарниром, в таком случае мы достаточно филигранно интегрируем блины в свой рацион!

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала все о протеиновых продуктах.

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