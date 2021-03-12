Диетолог рассказала, какие блины можно худеющим на Масленицу: советую сменить состав

В Украине стартовала так называемая масляная неделя, а другими словами – Масленица. Поесть традиционное блюдо этого праздника, блины, хочется всем, тем более их существует несметное количество. Диетолог Ольга Безуглая ответила на вопрос, можно ли есть блины худеющим и каким отдать предпочтение.

На странице в Instagram она дробно описала правила приготовления и употребления блинов для тех, кто следит за весом.

В каждом разборе пользы/вреда каждого блюда, важно учитывать ряд позиций:

Сколько мы едим блинов - 2 или сразу стопку?

Какие это блины? Что в составе? Сколько сахара? Какая мука?

С чем едим? С бочкой джема и сметаны или ложкой красной икры?

Что мы едим еще в этот день кроме блинов?

Размер порции? Если это будет 2-3 блина в день, то вы не перегрузите свой рацион.

Состав? Блины - это сочетание жиров и углеводов, причем быстрых, с высоким гликемическим индексом.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Подберите рецептуру так, чтобы минимизировать добавленный сахар (замените на стевию или эритрит) и заменить углеводную составляющую блина на жировую или жиро-белкувую (пшеничную муку на кокосовую, миндальную или нутовую).



Диетолог, как адепт низкоуглеводного рациона, советует сменить состав.



Если в Вашем рационе присутствуют углеводы - в таком случае целесообразно просто уделить внимание муке углеводосодержащей, но с низким гликемическим индексом: цельнозерновой или гречневой муке.



С чем едим блины? Концепция - меньше сахара. Больше пользы мы получим при добавления естественных продуктов: ягод/цитрусовых (и других фруктов с низким гликемическим индексом) /овощей.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно планировать "блинный" прием пищи с достаточным количеством клетчатки. Можно добавить крем сыр (без подсластителей)/икру/пармезан - это будет сытно и полезно + чтобы снизить гликемическую нагрузку постарайтесь есть не в моно исполнении. На тарелке разместить белок, клетчатку и жир - формула как снизить гликемическую нагрузку блинов.



Что мы еще едим кроме блинов в этот день? Очень важно в течении дня позаботиться о том, чтобы мы получили утром сытный завтрак с белком и клетчаткой, в обед полакомились блинами в придачу к основному блюду и на вечер порцией полезной рыбы с овощным гарниром, в таком случае мы достаточно филигранно интегрируем блины в свой рацион!