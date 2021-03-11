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Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 08:37
Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Сегодня модные тенденции индустрии здорового питания и фитнеса диктуют нам, что протеиновые батончики/коктейли/йогурты - обязательны, если хочется иметь стройную спортивную фигуру. Но так ли это? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова.

На странице в Instagram она рассказала о протеиновых продуктах и уточнила, кому их стоит употреблять, а кому – нет необходимости.⠀

Нет никаких сомнений, что мы должны есть достаточно белка. Они необходимы для роста и развития, помогают расти и восстанавливаться мышцам, участвуют в работе иммунитета и регулируют множество биохимических реакций, помогают долго сохранять чувство сытости.

Есть мнение что человеку нужно есть не меньше 2 грамма белка на 1 кг веса. Но если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 г/кг белка в сутки.

Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исследования показывают, что в среднем люди потребляют от 65 до 90 грамм белка в сутки, что часто помогает достичь нормы.

Самый лучший источник белка - это еда, а не порошки и протеиновые батончики. Если вы будете регулярно есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, а также крупы(в них тоже много белка), то дополнительные источники вам, вероятно, не нужны.

Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении

Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении

Протеиновые продукты: диетолог пояснила, стоит ли их есть при похудении

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова рассказала о подводных камнях популярной кето-диеты.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко перечислила украинские суперфуды.

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