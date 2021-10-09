Диетолог рассказала, как питаться осенью, чтобы не поправиться

Как не поправиться осенью:

Пересмотрите свой рацион (и его калорийность, если вы считаете калории). Возможно, нужно добавить 100-200-300 ккал (тут индивидуально и зависит еще от того, сколько вы тратите. Некоторые с приходом осени вообще перестают двигаться, что категорически не стоит делать! Движение - жизнь, помните?

Если летом вы рано ужинали и это было нормой, а сейчас по вечерам мучает голод, сдвиньте время ужина ближе к 20:00 (тут тоже индивидуально в зависимости от вашего графика)

Возможно, есть смысл добавить перекус, даже если летом вам хватало 3-х раз еды в день. Пусть этот перекус лучше будет полезным и запланированным, чем хаотичным и много раз в день.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте пить воду! Сейчас, как никогда прекрасно, "заходит" теплая, можно с лимоном, имбирем.

Занимайтесь спортом! Это отличный источник эндорфинов. Мышечная радость после тренировки гарантирована.

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Нужные продукты:

каши! Это и энергия, и сытость, и витамины с минералами! И минимальный риск поправиться от каш, по сравнению со сладким

овощи в термической обработке

полезные жиры - растительные масла, сливочное масло, авокадо, оливки, сыр, орехи и семечки, жирная рыба. Но помним - жирами легко перебрать калорийность еды, контролируйте количество в порции за раз.

продукты, содержащие триптофан (сыр, грибы, рыба, бобовые, кунжут...)

Иллюстративное фото (pexels.com)