Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья
Диетологи дали список не самых ожидаемых овощей которые помогут оставаться здоровыми.
Список опубликовало издание Fox News.
По словам диетолога Джареда Мичема батат содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает очищать ЖКТ и поддерживать здоровую микрофлору. Помимо этого, овощ богат полезными углеводами, витаминами А и С, а также марганцем.
"Антиоксиданты, содержащиеся в батате, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки", - отмечает диетолог.
В список попали также грибы родом из Восточной Азии - шиитаке.
"Эти грибы не только низкокалорийные они также уменьшают воспалительные процесы и улучшают иммунитет", - говорит диетолог Эрин Кенни.
Страдающим диабетом второго типа рекомендуется употреблять спирулину - сине-зеленую водоросль. Продукт содержит множество полезных веществ: 18 аминокислот, фитонутриенты, медь, железо, марганец, калий и витамины группы В. Спирулина богата белком и помогает нормализовать уровень сахара в крови.
Зеленый горошек поможет в борьбе с раком. Он обеспечивает значительное количество клетчатки и белка. Замороженный зеленый горошек также полезен. Он доступен по цене и может храниться в морозильной камере в течение длительного времени.
Чеснок не освежит ваше дыхание, однако он определенно полезен для вашего здоровья. Он способен одновременно понижать так называемый "плохой холестерин" и повышать "хороший". Кроме того, некоторые исследования показывают, что чеснок также помогает боротся с различными видами рака.
Традиционный корейский гарнир, приготовленный из ферментированной капусты - кимчи, также поможет снизить уровень "плохого" холестерина в организме. Ферментированные продукты помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, что приводит к улучшению иммунной функции организма.
В список полезных овощей также вошли морковь, брюссельская капуста, свекла, и ростки брокколи.
Ранее мы упоминали о фрукте, который понижает уровень холестерина и предотвращает образование рака