Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я

Дієтологи дали список не найбільш очікуваних овочів які допоможуть залишатися здоровими.

За словами дієтолога Джареда Мічема батат містить розчинну і нерозчинну клітковину, яка допомагає очищати шлунково-кишкового тракту і підтримувати здорову мікрофлору. Крім цього, овоч багатий корисними вуглеводами, вітамінами А і С, а також марганцем.

"Антиоксиданти, що містяться в бататі, захищають клітини від пошкоджень і можуть мати протиракову дію, особливо в клітинах товстої кишки", - зазначає дієтолог.

У список потрапили також гриби родом зі Східної Азії - шиітаке.

"Ці гриби не тільки низькокалорійні вони також зменшують запальні процеси і покращують імунітет", - говорить дієтолог Ерін Кенні.

Страждаючим діабетом другого типу рекомендується вживати спіруліну - синьо-зелену водорість. Продукт містить безліч корисних речовин: 18 амінокислот, фітонутрієнти, мідь, залізо, марганець, калій і вітаміни групи В. Спіруліна багата білком і допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

Зелений горошок допоможе в боротьбі з раком. Він забезпечує значну кількість клітковини і білка. Заморожений зелений горошок також корисний. Він доступний за ціною і може зберігатися в морозильній камері протягом тривалого часу.

Часник не освіжить ваше дихання, однак він безумовно корисний для вашого здоров'я. Він здатний одночасно знижувати так званий "поганий холестерин" і підвищувати "хороший". Крім того, деякі дослідження показують, що часник також допомагає боротися з різними видами раку.

Традиційний корейський гарнір, приготований з ферментованої капусти - кімчі, також допоможе знизити рівень "поганого" холестерину в організмі. Ферментовані продукти допомагають збільшити кількість корисних бактерій в кишечнику, що призводить до поліпшення імунної функції організму.

У список корисних овочів також увійшли морква, брюссельська капуста, буряк, і паростки брокколі.