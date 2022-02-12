Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я
Дієтологи дали список не найбільш очікуваних овочів які допоможуть залишатися здоровими.
Список опублікувало видання Fox News.
За словами дієтолога Джареда Мічема батат містить розчинну і нерозчинну клітковину, яка допомагає очищати шлунково-кишкового тракту і підтримувати здорову мікрофлору. Крім цього, овоч багатий корисними вуглеводами, вітамінами А і С, а також марганцем.
"Антиоксиданти, що містяться в бататі, захищають клітини від пошкоджень і можуть мати протиракову дію, особливо в клітинах товстої кишки", - зазначає дієтолог.
У список потрапили також гриби родом зі Східної Азії - шиітаке.
"Ці гриби не тільки низькокалорійні вони також зменшують запальні процеси і покращують імунітет", - говорить дієтолог Ерін Кенні.
Страждаючим діабетом другого типу рекомендується вживати спіруліну - синьо-зелену водорість. Продукт містить безліч корисних речовин: 18 амінокислот, фітонутрієнти, мідь, залізо, марганець, калій і вітаміни групи В. Спіруліна багата білком і допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.
Зелений горошок допоможе в боротьбі з раком. Він забезпечує значну кількість клітковини і білка. Заморожений зелений горошок також корисний. Він доступний за ціною і може зберігатися в морозильній камері протягом тривалого часу.
Часник не освіжить ваше дихання, однак він безумовно корисний для вашого здоров'я. Він здатний одночасно знижувати так званий "поганий холестерин" і підвищувати "хороший". Крім того, деякі дослідження показують, що часник також допомагає боротися з різними видами раку.
Традиційний корейський гарнір, приготований з ферментованої капусти - кімчі, також допоможе знизити рівень "поганого" холестерину в організмі. Ферментовані продукти допомагають збільшити кількість корисних бактерій в кишечнику, що призводить до поліпшення імунної функції організму.
У список корисних овочів також увійшли морква, брюссельська капуста, буряк, і паростки брокколі.
Раніше ми згадували про фрукті, який знижує рівень холестерину і запобігає утворенню раку