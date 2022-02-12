Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья

По словам диетолога Джареда Мичема батат содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает очищать ЖКТ и поддерживать здоровую микрофлору. Помимо этого, овощ богат полезными углеводами, витаминами А и С, а также марганцем.

"Антиоксиданты, содержащиеся в батате, защищают клетки от повреждений и могут обладать противораковым действием, особенно в клетках толстой кишки", - отмечает диетолог.

В список попали также грибы родом из Восточной Азии - шиитаке.

"Эти грибы не только низкокалорийные они также уменьшают воспалительные процесы и улучшают иммунитет", - говорит диетолог Эрин Кенни.

Страдающим диабетом второго типа рекомендуется употреблять спирулину - сине-зеленую водоросль. Продукт содержит множество полезных веществ: 18 аминокислот, фитонутриенты, медь, железо, марганец, калий и витамины группы В. Спирулина богата белком и помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Зеленый горошек поможет в борьбе с раком. Он обеспечивает значительное количество клетчатки и белка. Замороженный зеленый горошек также полезен. Он доступен по цене и может храниться в морозильной камере в течение длительного времени.

Чеснок не освежит ваше дыхание, однако он определенно полезен для вашего здоровья. Он способен одновременно понижать так называемый "плохой холестерин" и повышать "хороший". Кроме того, некоторые исследования показывают, что чеснок также помогает боротся с различными видами рака.

Традиционный корейский гарнир, приготовленный из ферментированной капусты - кимчи, также поможет снизить уровень "плохого" холестерина в организме. Ферментированные продукты помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике, что приводит к улучшению иммунной функции организма.

В список полезных овощей также вошли морковь, брюссельская капуста, свекла, и ростки брокколи.