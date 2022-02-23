Диетологи рассказали от чего следует отказаться ради здоровой кожи

По мнению диетолога Паулины Ли, продукты, вызывающие воспаление в желудке, могут значительно портить внешний вид и здоровье кожи и провоцировать высыпания. Причем ущерб может быть нанесен и здоровой коже. В пример приводятся картофель фри, жареная курица, выпечка и белый хлеб.

"Научные исследования выявили дисбаланс микробиомов кишечника и кожи, известный как дисбактериоз, при ряде распространенных кожных заболеваний, включая акне, псориаз и атопический дерматит. И, конечно же, большинство из нас знакомы с тем, как наши дурацкие гормоны могут привести к сумасшедшим высыпаниям на коже или акне. Сбалансированное питание и образ жизни, которые поддерживают здоровые гормоны, могут положительно повлиять на нашу кожу", - говорит специалист.

Еще одна из плохих привычек - недостаточное количество пробиотиков в рационе.

"Одно исследование показало, что прием пробиотиков был связан со значительно более низкой заболеваемостью экземой (атопическим дерматитом) по сравнению с группой плацебо", - делится Паулина Ли.

Избыток продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов и низким количеством клетчатки также плачевно влияют на состояние кожи.

"Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне", - объяснила диетолог.

Помимо пробиотиков также важны и пребиотики. Это компоненты пищи, которые не перевариваются, но ферментируются микрофлорой для поддержания её работы и жизнедеятельности.

"Пребиотики можно найти в продуктах с высоким содержанием клетчатки, таких как лук, чеснок, лук-порей, спаржа, овес и яблоки. Клетчатка также питает здоровые кишечные бактерии. Когда клетчатка ферментируется, побочные продукты образуют противовоспалительные соединения, называемые короткоцепочечными жирными кислотами", - заключила Ли.