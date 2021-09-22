Добавьте эти продукты: врач рассказала, что делать при запорах беременным
Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Частая проблема будущих мамочек - нарушение стула. Чаще всего, это вызвано такими причинами: гигантское количество прогестерона снижает моторику, поджатие кишечника растущей маткой и нарушение привычной перистальтики.
Добавим сюда уменьшение движения (страх или реальная угроза невынашивания) и изменение в питании (пищевые причуды беременных, типа селедки с клубникой), рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Чтобы беременность протекала комфортно (фото: pexels.com)
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Запоры при беременности: что делать⠀
- Питьевой режим (30мл / кг / сут).
- Уменьшение кофеина (еще больше обезвоживает).
- Свекла, слива в рационе каждый день (когда я была беременной, то без винегрета не было и дня).
- Лецитин 600-1200 мг с каждой едой (сделает желчь более жидкой).
- Магний цитрат 400-600 мг/сут (также снижает гипертонус матки).
- Витамин С в виде аскорбиновой кислоты 500-2000 мг/сут (если нет гастритов и язв).
- Растворимые пищевые волокна, но не отруби.
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