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Добавьте эти продукты: врач рассказала, что делать при запорах беременным

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Среда 22 сентября 2021 11:09
Добавьте эти продукты: врач рассказала, что делать при запорах беременным Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: RBC.UA

Частая проблема будущих мамочек - нарушение стула. Чаще всего, это вызвано такими причинами: гигантское количество прогестерона снижает моторику, поджатие кишечника растущей маткой и нарушение привычной перистальтики.

Добавим сюда уменьшение движения (страх или реальная угроза невынашивания) и изменение в питании (пищевые причуды беременных, типа селедки с клубникой), рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Добавьте эти продукты: врач рассказала, что делать при запорах беременнымЧтобы беременность протекала комфортно (фото: pexels.com)

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Запоры при беременности: что делать⠀

  • Питьевой режим (30мл / кг / сут).
  • Уменьшение кофеина (еще больше обезвоживает).
  • Свекла, слива в рационе каждый день (когда я была беременной, то без винегрета не было и дня).
  • Лецитин 600-1200 мг с каждой едой (сделает желчь более жидкой).
  • Магний цитрат 400-600 мг/сут (также снижает гипертонус матки).
  • Витамин С в виде аскорбиновой кислоты 500-2000 мг/сут (если нет гастритов и язв).
  • Растворимые пищевые волокна, но не отруби.

Раньше нутрициолог назвала один-единственный продукт для сияющей кожи.

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