Додайте ці продукти: лікар розповіла, що робити при запорах вагітним

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Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Часта проблема майбутніх матусь - порушення стільця. Найчастіше, це викликано такими причинами: гігантська кількість прогестерону знижує моторику, підтискання кишечника зростаючою маткою і порушення звичної перистальтики.
Додамо сюди зменшення руху (страх або реальна загроза невиношування) і зміна в харчуванні (харчові примхи вагітних, типу оселедця з полуницею), розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Щоб вагітність протікала комфортно (фото: pexels.com)
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Запори при вагітності: що робити⠀
- Питний режим (30мл / кг / добу).
- Зменшення кофеїну (ще більше зневоднює).
- Буряк, слива в раціоні кожен день (коли я була вагітною, то без вінегрету не було і дня).
- Лецитин 600-1200 мг з кожною їжею (зробить жовч рідшою).
- Магній цитрат 400-600 мг / добу (також знижує гіпертонус матки).
- Вітамін С у вигляді аскорбінової кислоти 500-2000 мг / добу (якщо немає гастритів і виразок).
- Розчинні харчові волокна, але не висівки.
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