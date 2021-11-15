Должны быть на кухне каждый день: нутрициолог назвала 10 продуктов, которые улучшают кожу
Причины акне, псориаза, высыпания и аллергии могут быть абсолютно разными - но это только внешние симптомы.
Главные причины проблем прячутся глубоко внутри и напрямую зависят от того, что мы кладем на свою тарелку. Наши предпочтения в еде - один из самых важных факторов здоровья кожи.
В аюрведе и функциональной медицине считается, что состояние пищеварения и кожа тесно связаны, рассказала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.
Прежде чем покупать дорогие крема и соглашаться на серьезные процедуры, важно сбалансировать свое питание. Сегодня я поделюсь с вами списком настоящих суперфудов для кожи.
Эти продукты очень просты в применении и приготовлении - и их очень полезно иметь на кухне каждый день, чтобы точно знать, что вы получаете максимум от своего питания!
Ягоды и орехи (фото: pexels.com)
Список лучших продуктов для кожи
- Авокадо. Источник жиров, витамина Е, фолиевой кислоты, витамина К, делает кожу упругой и борется с пигментацией.
- Свекла. Вещество бетаин защищает кожу и весь организм от преждевременного старения.
- Печень трески. Витамин А предотвращает появление трещин на коже, а витамин В поддерживает устойчивость кожного покрова.
- Зелень и листовые овощи содержат зеаксантин, природный антиоксидант, который защищает кожу и помогает выровнять ее тон.
Зелень - на каждую кухню! (фото: pexels.com)
- Ферментированные овощи. Квашеная капуста, свекла, морковь, комбуча, мощные пробиотики, помогают улучшить пищеварения, что непременно скажется на коже.
- Яйца. Яичный белок поддерживает естественное производство коллагена, что помогает бороться с морщинами.
- Корень одуванчика. Состояние печени и желчного пузыря непосредственно отражаются на состоянии кожи. Чистая и упругая кожа немыслима без своевременного и качественного желчеоттока.
- Ягоды - содержат полифенолы, защищают кожу от солнечных лучей и преждевременного старения.
- Грецкие орехи - бесценные источник питательных веществ для кожи.
Раньше нутрициолог назвала три простых правила, как перестать переедать.