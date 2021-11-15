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Должны быть на кухне каждый день: нутрициолог назвала 10 продуктов, которые улучшают кожу

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 18:01
Должны быть на кухне каждый день: нутрициолог назвала 10 продуктов, которые улучшают кожу Нутрициолог Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Причины акне, псориаза, высыпания и аллергии могут быть абсолютно разными - но это только внешние симптомы.

Главные причины проблем прячутся глубоко внутри и напрямую зависят от того, что мы кладем на свою тарелку. Наши предпочтения в еде - один из самых важных факторов здоровья кожи.

В аюрведе и функциональной медицине считается, что состояние пищеварения и кожа тесно связаны, рассказала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.

Прежде чем покупать дорогие крема и соглашаться на серьезные процедуры, важно сбалансировать свое питание. Сегодня я поделюсь с вами списком настоящих суперфудов для кожи.

Эти продукты очень просты в применении и приготовлении - и их очень полезно иметь на кухне каждый день, чтобы точно знать, что вы получаете максимум от своего питания!

Должны быть на кухне каждый день: нутрициолог назвала 10 продуктов, которые улучшают кожуЯгоды и орехи (фото: pexels.com)

Список лучших продуктов для кожи

  • Авокадо. Источник жиров, витамина Е, фолиевой кислоты, витамина К, делает кожу упругой и борется с пигментацией.
  • Свекла. Вещество бетаин защищает кожу и весь организм от преждевременного старения.
  • Печень трески. Витамин А предотвращает появление трещин на коже, а витамин В поддерживает устойчивость кожного покрова.
  • Зелень и листовые овощи содержат зеаксантин, природный антиоксидант, который защищает кожу и помогает выровнять ее тон.

Должны быть на кухне каждый день: нутрициолог назвала 10 продуктов, которые улучшают кожу

Зелень - на каждую кухню! (фото: pexels.com)

  • Ферментированные овощи. Квашеная капуста, свекла, морковь, комбуча, мощные пробиотики, помогают улучшить пищеварения, что непременно скажется на коже.
  • Яйца. Яичный белок поддерживает естественное производство коллагена, что помогает бороться с морщинами.
  • Корень одуванчика. Состояние печени и желчного пузыря непосредственно отражаются на состоянии кожи. Чистая и упругая кожа немыслима без своевременного и качественного желчеоттока.
  • Ягоды - содержат полифенолы, защищают кожу от солнечных лучей и преждевременного старения.
  • Грецкие орехи - бесценные источник питательных веществ для кожи.

Раньше нутрициолог назвала три простых правила, как перестать переедать.

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