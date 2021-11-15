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Повинні бути на кухні кожен день: нутриціолог назвала 10 продуктів, які покращують шкіру

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Понеділок 15 листопада 2021 18:01
Повинні бути на кухні кожен день: нутриціолог назвала 10 продуктів, які покращують шкіру Нутриціолог Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Причини акне, псоріазу, висипання і алергії можуть бути абсолютно різними - але це тільки зовнішні симптоми.

Головні причини проблем ховаються глибоко всередині і безпосередньо залежать від того, що ми кладемо на свою тарілку. Наші переваги в їжі - один з найважливіших факторів здоров'я шкіри.

В аюрведі та функціональній медицині вважається, що стан травлення і шкіра тісно пов'язані, розповіла нутриціолог Надя Андрєєва в своєму Instagram.

Перш ніж купувати дорогі крему і погоджуватися на серйозні процедури, важливо збалансувати своє харчування. Сьогодні я поділюся з вами списком справжніх суперфудів для шкіри.

Ці продукти дуже прості в застосуванні і приготуванні - і їх дуже корисно мати на кухні кожен день, щоб точно знати, що ви отримуєте максимум від свого харчування!

Повинні бути на кухні кожен день: нутриціолог назвала 10 продуктів, які покращують шкіруЯгоди і горіхи (фото: pexels.com)

Список кращих продуктів для шкіри

  • Авокадо. Джерело жирів, вітаміну Е, фолієвої кислоти, вітаміну К, робить шкіру пружною і бореться з пігментацією.
  • Буряк. Речовина бетаїн захищає шкіру і весь організм від передчасного старіння.
  • Печінка тріски. Вітамін А запобігає появі тріщин на шкірі, а вітамін В підтримує стійкість шкірного покриву.
  • Зелень і листові овочі містять зеаксантин, природний антиоксидант, який захищає шкіру і допомагає вирівняти її тон.

Повинні бути на кухні кожен день: нутриціолог назвала 10 продуктів, які покращують шкіру

Зелень - на кожну кухню! (фото: pexels.com)

  • Ферментовані овочі. Квашена капуста, буряк, морква, комбуча, потужні пробіотики, допомагають поліпшити травлення, що неодмінно позначиться на шкірі.
  • Яйце. Яєчний білок підтримує природне виробництво колагену, що допомагає боротися зі зморшками.
  • Корінь кульбаби. Стан печінки і жовчного міхура безпосередньо відбиваються на стані шкіри. Чиста і пружна шкіра немислима без своєчасного і якісного жовчовідтоку.
  • Ягода - містять поліфеноли, захищають шкіру від сонячних променів і передчасного старіння.
  • Волоський горіх - безцінні джерело поживних речовин для шкіри.

Раніше нутриціолог назвала три простих правила, як перестати переїдати.

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