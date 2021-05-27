Доступно и полезно: чем можно заменить дорогие суперфуды

Вы наверняка не раз слышали, что суперфуды – это очень полезно для здоровья, а также очень эффективно при похудении. Об их невероятных свойствах говорят отовсюду, но многих от добавления их в свой рацион отталкивает высокая цена.

Они не менее полезны и обладают набором ценных витаминов и минералов. Большой плюс таких заменителей в том, что они гораздо дешевле и доступней “заморских” собратьев.

Спирулина

Богата каротиноидами, антиоксидантами, в ней присутствуют витамины группы В, в частности витамин В12, который преимущественно входит в состав продуктов животного происхождения.

Аналог - морская капуста

В отличие от спирулины она не пресноводная, а морская, поэтому употребляя ее, можно рассчитывать на восполнение суточной потребности в йоде. Она богата массой микроэлементов, которые необходимы в ежедневном питании. Это и цинк, и селен, антиоксиданты.

Семена чиа

Все семена имеют примерно одинаковый состав, в частности высокое количество полиненасыщенных жирных кислот, поэтому они имеют высокую калорийность.



Аналог - семена льна

Также богаты витаминами группы В, магнием, калием и фосфором. Настои на основе льняных семян помогают нормализовать метаболизм и работу желудочно-кишечного тракта. А стоят эти семена в 2-3 раза дешевле.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Капуста кейл

В ней много железа, белка, антиоксидантов и каротиноидов, витаминов С и группы В. Есть жирные кислоты омега-3, лютеин, и много других полезных веществ. В наших магазинах её пока найти сложно.



А вот аналог ее - капусту брокколи - найти куда легче. Прекрасный источник клетчатки, пищевых волокон, есть витамины А, С, группы В, калий, кальций и т.д. А кроме того - особое вещество сульфорафан, которое обладает профилактическим действием в отношении некоторых видов рака. При варке и замораживании сульфорафан теряется. Поэтому рекомендую отваривать брокколи не больше 3 минут, чтобы получить максимальный полезный эффект.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.vlasnyuk)