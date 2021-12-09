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Недорогие и суперполезные: нутрициолог назвала три продукта на зиму, которые усилят иммунитет

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Четверг 09 декабря 2021 10:01
Недорогие и суперполезные: нутрициолог назвала три продукта на зиму, которые усилят иммунитет Нутрициолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сейчас очень модно закупаться "натуральными" средствами в аптеках и пить их горстями, чтобы усилить иммунитет зимой.

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем блоге о полезном питании рассказала, пока каждый разберется с питанием, не стоит и мечтать об эффектах от всех этих "волшебных пилюлек".

Эффект от них будет в лучшем случае минимальным, а в худшем - нулевым или даже отрицательным.

"Не стоит выбрасывать деньги на витамины и БАДы в баночках. Лучше начните с главного: включите в свой рацион ежедневно те продукты, которые поистине обладают лечебным эффектом.

Например, три из них просто обязаны быть в вашем холодильнике. Их не только можно купить в любом магазине, но еще и совсем недорого! Зато пользы от них - вагон!".

Недорогие и суперполезные: нутрициолог назвала три продукта на зиму, которые усилят иммунитетКапуста всегда должна быть в холодильнике (фото: pexels.com)

Итак, какие зимние суперфуды должны быть в вашем холодильнике:

Зимний суперфуд № 1: свекла

Чем полезна:

  • нормализует повышенное давление за счет содержания нитрита, который расширяет сосуды и артерии, позволяя крови спокойнее проходить по ним,
  • богата клетчаткой, а поэтому устраняет запоры,
  • укрепляет иммунитет, так как свекла является прЕбиотиком - а именно кормит нашу полезную микрофлору, которая и помогает в работе иммунитета,
  • защищает нас от старения, ведь каротиноиды в свекле защищают жиры от окисления. А именно жиры отвечают за качество клеточных оболочек - и в итоге за наше здоровье и внешний вид,
  • регулирует уровни холестерина за счет содержащихся в свекле каротиноидов,
  • помогает нашим генам в правильной работе, так как содержит много фолиевой кислоты. А это очень важно при планировании беременности (и в первый триместр),
  • улучшает остроту зрения.

Зимний суперфуд № 2: капуста белокочанная

Сразу оговорюсь: квашенная капуста полезнее вдвойне, так как содержит еще и натуральные прОбиотики, которые образуются в процессе ферментации. Итак, чем полезна капуста:

  • является прЕбиотиком, потому как содержит много клетчатки, которая кормит нашу полезную микрофлору,
  • устраняет запоры (за счет содержания той самой клетчатки),
  • помогает при обильных месячных, эндометриозе, фиброаденомах и миомах, так как содержит вещества, которые регулируют баланс эстрогенов в организме,
  • замедляет старение и борется с инфекциями, так как содержит вещества (изотиоцианаты), которые имеют эффект антиоксидантов,
  • прибавляет сил и бодрости, так как помогает клеткам "обзаводиться" новыми митохондриями - те "мини-заводики" в клетках, которые и производят нашу энергию,
  • снижает самые различные воспалительные реакции - от герпеса и простуды до вялотекущих, но постоянных болей в суставах и других тканях (ведь болевой сигнал - это и есть сигнал о воспалении),
  • помогает в детоксикации, так как содержит вещества, помогающие печени осуществлять свои функции,
  • защищает от рака груди (!), так как содержит DIM (Di-indolmethan), который помогает печени подготавливать эстрогены к выводу из тела,
  • способствует здоровью костей, так как содержит калий (который нужен для правильной работы кальция).

Недорогие и суперполезные: нутрициолог назвала три продукта на зиму, которые усилят иммунитет

Всем доступный суперфуд (фото: pexels.com)

Зимний суперфуд № 3: морковь

Чем полезна:

  • также является прЕбиотиком, потому как содержит много клетчатки, которая кормит нашу полезную микрофлору,
  • как и капуста, и свекла, устраняет запоры (за счет содержания той самой клетчатки),
  • придает коже красивый золотистый оттенок - даже без загара! за счет того, что богата каротиноидами,
  • защищает нас от старения, ведь каротиноиды защищают жиры от окисления. А именно жиры отвечают за качество клеточных оболочек - и в итоге за наше здоровье и внешний вид,
  • регулирует уровни холестерина за счет содержащихся в свекле каротиноидов,
  • улучшает зрение также за счет высокого содержания каротиноидов.

Вот такое огромное количество пользы - всего в одном продукте питания! Ведь каждый, буквально каждый (!), овощ "напичкан" полезными микроэлементами и другими веществами, которые вы никогда не получите в таких же количествах и в таком, тщательно подобранном природой, составе, как в обычной еде.

Раньше диетолог рассказала, как не допустить ожирения у ребенка.

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