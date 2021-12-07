От пухленьких щечек до ожирения: диетолог назвала главные причины лишнего веса у детей

Наши бабушки очень радуются, когда у внуков пухленькие щечки и они с аппетитом уплетают пирожки. Но для внимательной мамы лишний вес - это повод задуматься о здоровье ребенка в будущем.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Марина Сергеева.

Почему у ребенка лишний вес - часто причина одна (фото: pexels.com)

Не так уж сложно проводить один-два раза в год противопаразитарную программу и следить за питанием ребенка, уверена специалист по питанию.

Также, добавила она, если смотреть глобально, то причина лишнего веса у ребенка всего одна - переедание. И переедают обычно углеводы.

А вот причины переедания могут быть разные

1. В рационе много углеводов (сладостей, выпечки, макарон, белого риса, картофеля, фруктозы).

Так как углеводы очень быстро усваиваются, ребенок постоянно голодный и, как следствие, много ест.

2. Дефицит важнейших нутриентов - белков и жиров. Если в рационе ребенка нет или мало мяса, рыбы, яиц, полезных жиров, его постоянно будет тянуть на сладкое. А углеводы - это лишний вес.

3. Причиной лишнего веса могут быть паразиты и кандида. Поселившись в организме ребенка, они будут требовать большое количество углеводов. И как бы вы не запрещали и не прятали конфеты и сладости, ребенок их всегда найдет. Поэтому неуемный аппетит и тяга к сладкому - повод задуматься о наличии паразитов.

4. Часто дети отказываются от белков и жиров, предпочитая им углеводы. Это происходит, когда организм ребенка не может их усвоить. На это стоит обратить пристальное внимание.⠀

5. Дефициты витаминов и макро- и микроэлементов. Взять, к примеру, дефицит железа. Он приводит к гипоксии, а гипоксия будет еще одной причиной тяги к сладкому. И т. д.⠀

Чтобы понять, что мешает ребенку быть в стабильном весе, обратитесь к специалисту по питанию или врачу, не стоит заниматься самолечением.