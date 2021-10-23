Двухслойный тартифлет с сыром Реблошон: вкуснятина по-французски

Кстати, в классическом рецепте не должны использоваться вино и сливки, а только двойной слой сыра Реблошон.

Тартифлет - это нежное французское блюдо с невероятно насыщенным и богатым вкусом. И оно не только отлично утоляет голод, но и не оставит безразличными ваших гостей, которые не забудут посиделки у вас дома еще очень и очень долго.

Вкуснейшим рецептом двухслойного тартифлета, единственно правильным, по мнению Французской кулинарной академии, поделилась в своем блоге Евгения Емельянова.

Чтобы приготовить тартифлет, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

500 г сыра Реблошон

2 луковицы среднего размера

200 г копченого бекона

1 килограмм картофеля

2 столовые ложки оливкового масла

Рецепт двухслойного тартифлета с сыром Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com)

Процесс приготовления классического тартифлета

Обжарить мелко нарезанный бекон 5-7 минут до легкой поджаристости на среднем нагреве. Не забывайте помешивать.

Потом нужно выложить мелко нарезанный лук к бекону, обжарить, помешивая, еще 5 минут до прозрачности, снять с нагрева.

Картофель почистить, порезать тонкими кружочками, замочить в холодной воде на 10-15 минут, чтобы вышел крахмал. После этого следует его отварить до закипания, воду слить.

В форму для запекания выложить половину картофеля, разровнять. Сверху выложить лук с беконом, разровнять, потом выложить половину сыра Реблошон.

После выложить оставшийся картофель, разровнять, и сверху положите оставшийся сыр.

Поставить всю эту красоту в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Рецепт двухслойного тартифлета с сыром Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com)

Добавим, что Реблошон - это французский мягкий сыр из непастеризованного коровьего молока из Савойи с так называемой "промытой корочкой". Вкус сыра насыщенный, с фруктовыми и ореховыми нотками.

Сыр Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com / wikipedia.org)