Двухслойный тартифлет с сыром Реблошон: вкуснятина по-французски
Тартифлет - это нежное французское блюдо с невероятно насыщенным и богатым вкусом. И оно не только отлично утоляет голод, но и не оставит безразличными ваших гостей, которые не забудут посиделки у вас дома еще очень и очень долго.
Кстати, в классическом рецепте не должны использоваться вино и сливки, а только двойной слой сыра Реблошон.
Вкуснейшим рецептом двухслойного тартифлета, единственно правильным, по мнению Французской кулинарной академии, поделилась в своем блоге Евгения Емельянова.
Чтобы приготовить тартифлет, вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- 500 г сыра Реблошон
- 2 луковицы среднего размера
- 200 г копченого бекона
- 1 килограмм картофеля
- 2 столовые ложки оливкового масла
Рецепт двухслойного тартифлета с сыром Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com)
Процесс приготовления классического тартифлета
Обжарить мелко нарезанный бекон 5-7 минут до легкой поджаристости на среднем нагреве. Не забывайте помешивать.
Потом нужно выложить мелко нарезанный лук к бекону, обжарить, помешивая, еще 5 минут до прозрачности, снять с нагрева.
Картофель почистить, порезать тонкими кружочками, замочить в холодной воде на 10-15 минут, чтобы вышел крахмал. После этого следует его отварить до закипания, воду слить.
В форму для запекания выложить половину картофеля, разровнять. Сверху выложить лук с беконом, разровнять, потом выложить половину сыра Реблошон.
После выложить оставшийся картофель, разровнять, и сверху положите оставшийся сыр.
Поставить всю эту красоту в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
Рецепт двухслойного тартифлета с сыром Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com)
Добавим, что Реблошон - это французский мягкий сыр из непастеризованного коровьего молока из Савойи с так называемой "промытой корочкой". Вкус сыра насыщенный, с фруктовыми и ореховыми нотками.
Сыр Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com / wikipedia.org)
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