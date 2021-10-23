Двошаровий тартіфлет з сиром Реблошон: смакота по-французьки
Тартіфлет - це ніжна французька страва з неймовірно насиченим і багатим смаком. І вона не тільки відмінно втамовує голод, але і не залишить байдужими ваших гостей, які не забудуть посиденьки у вас вдома ще дуже і дуже довго.
До речі, в класичному рецепті не повинні використовуватися вино і вершки, а тільки подвійний шар сиру Реблошон.
Смачним рецептом двошарового тартіфлета, єдино правильним, на думку Французької кулінарної академії, поділилася в своєму блозі Євгенія Ємельянова.
Щоб приготувати тартіфлет, вам знадобляться такі інгредієнт, як:
- 500 г сиру Реблошон
- 2 цибулини середнього розміру
- 200 г копченого бекону
- 1 кілограм картоплі
- 2 столові ложки оливкової олії
Рецепт двошарового тартіфлету з сиром Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com)
Процес приготування класичного тартіфлета
Обсмажити дрібно нарізаний бекон 5-7 хвилин до легкої підсмаженості на середньому нагріванні. Не забувайте помішувати.
Потім потрібно викласти дрібно нарізану цибулю до бекону, обсмажити, помішуючи, ще 5 хвилин до прозорості, зняти з нагріву.
Картоплю почистити, порізати тонкими кружечками, замочити в холодній воді на 10-15 хвилин, щоб вийшов крохмаль. Після цього слід його відварити до закипання, воду злити.
У форму для запікання викласти половину картоплі, розрівняти. Зверху викласти цибулю з беконом, розрівняти, потім викласти половину сиру Реблошон.
Після цього викласти картоплю, що лишилася, розрівняти, і зверху покласти другу частину сиру.
Поставити всю цю красу в розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин.
Рецепт двошарового тартіфлету з сиром Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com)
Додамо, що Реблошон - це французький м'який сир з непастеризованого коров'ячого молока з Савойї з так званою "промитою скоринкою". Смак сиру насичений, з фруктовими і горіховими нотками.
Сир Реблошон (фото: joe-alex.livejournal.com / wikipedia.org)
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