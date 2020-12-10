Ешь котлеты, как все: что делать, если близкие осуждают ваши полезные привычки в питании

Специалист по питанию Надя Андреева недавно она рассказала, какие травы стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи зимой.

А еще она, как специалист по питанию с 10-летним стажем, знает, как бывает сложно избавиться от вредной привычки в питании, особенно - если родные и друзья не поддерживают вас, пытаясь накормить котлетами, когда вы перешли на вегетарианскую еду.

"Что делать, если семья и окружающие не поддерживают ваши новые здоровые привычки?

Знакомы с ситуацией: загораетесь желанием создать новую привычку - кушать больше овощей, отказаться от сладкого, мучного, мясных продуктов, а в ответ на восторженные объяснения, ради чего это делаем, от близких, родных и друзей получаем озадаченные взгляды, а иногда еще и осуждение?

К сожалению, вместо поддержки и безопасного пространства, в котором мы можем экспериментировать, расти и делать свои выводы, часто появляются разногласия, споры и ощущение того, что мы должны работать не только против своих укоренившихся привычек, но и защищаться от нападок, вопросов и сомнений близких.

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На самом деле этот вопрос как никогда актуальный и насущный, в частности в преддверии праздников. Особенно - если вы стараетесь находиться на максимально полноценном питании, то вполне возможно за застольем с близкими и друзьями появятся вопросы - и не всегда ваш выбор поддержат.

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Давайте посмотрим почему это происходит?



Часто, когда мы заняты идеей поменять одну из привычек, мы уже прошли стадию осмысления и поиска информации, выбирали теорию, которой хотим придерживаться или вещи, с которыми хотим поэкспериментировать.

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Мы уже рассмотрели случаи успеха, знакомы с людьми, кто прошел этот путь, и имеем конечное желаемое видение, к которому двигаемся. Этот процесс небыстрый, часто мы проходим его в одиночку или с какой-то онлайн программой.

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При встрече с близкими, семьей или друзьями часто вываливаем на них кучу информации, к которой они не готовы и не всегда хотят принять. Разумеется, это вызывает отторжение.

В какой-то мере наша попытка изменится, особенно если заявляем, что это единственный правильный путь, почти наверняка вызовет обратную реакцию. Люди не готовы меняться через силу, особенно - когда на это кто-то указывает: желание изменяться всегда должно идти изнутри.

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Когда мы видим человека, который меняет себя и свои привычки и активно работает над изменением своего питания, у многих людей это вызывает дискомфорт. Они знают, что тоже стоило бы поменяться, но тяжело и не хочется это делать, и именно это состояние вызывает дискомфорт.



Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Что делать?