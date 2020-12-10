Їж котлети, як всі: що робити, якщо близькі засуджують ваші корисні звички в харчуванні
Фахівець з харчування Надя Андрєєва нещодавно вона розповіла, які трави варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини взимку.
А ще вона, як фахівець з харчування із 10-річним стажем, знає, як буває складно позбавитися від шкідливої звички в харчуванні, особливо - якщо рідні та друзі не підтримують вас, намагаючись нагодувати котлетами, коли ви перейшли на вегетаріанську їжу.
"Що робити, якщо сім'я і оточуючі не підтримують ваші нові здорові звички?
Знайомі з ситуацією: спалахуєте бажанням створити нову звичку - їсти більше овочів, відмовитися від солодкого, мучного, м'ясних продуктів, а у відповідь на захоплені пояснення, заради чого це робимо, від близьких, рідних і друзів отримуємо спантеличені погляди, а іноді ще й осуд?
На жаль, замість підтримки і безпечного простору, в якому ми можемо експериментувати, рости і робити свої висновки, часто з'являються розбіжності, суперечки і відчуття того, що ми повинні працювати не тільки проти своїх укорінених звичок, але і захищатися від нападок, питань і сумнівів близьких.
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Насправді це питання як ніколи актуальне і нагальне, зокрема напередодні свят. Особливо - якщо ви намагаєтеся перебувати на максимально повноцінному харчуванні, то цілком можливо за застіллям з близькими і друзями з'являться питання - і не завжди підтримають ваш вибір.
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Давайте подивимося чому це відбувається?
Часто, коли ми зайняті ідеєю змінити одну зі звичок, ми вже пройшли стадію осмислення і пошуку інформації, вибирали теорію, якої хочемо дотримуватися або речі, з якими хочемо поекспериментувати.
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Ми вже розглянули випадки успіху, знайомі з людьми, хто пройшов цей шлях, і маємо кінцеве бажане бачення, до якого рухаємося. Цей процес тривалий, часто ми проходимо його в поодинці або з якоюсь програмою онлайн.
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При зустрічі з близькими, сім'єю або друзями часто вивалюємо на них купу інформації, до якої вони не готові і не завжди хочуть прийняти. Зрозуміло, це викликає відторгнення.
В якійсь мірі наша спроба зміниться, особливо якщо заявляємо, що це єдиний правильний шлях, майже напевно викличе зворотну реакцію. Люди не готові змінюватися через силу, особливо - коли на це хтось вказує: бажання змін завжди має йти зсередини.
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Коли ми бачимо людину, яка змінює себе і свої звички і активно працює над зміною свого харчування, у багатьох людей це викликає дискомфорт. Вони знають, що теж варто було б помінятися, але важко і не хочеться це робити, і саме цей стан викликає дискомфорт.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Що робити?
- Ні в якому разі не стверджуйте, що те, що ви робите, є єдиним правильним шляхом.
- Піклуйтеся про себе. Коли проводите час або йдете в гості до того, хто ваші погляди на харчування не підтримує, поїжте заздалегідь або принесіть їжу з собою. Або будьте морально готові їсти те, що й всі, а пізніше повернутися до свого звичного харчування.
- Почувайтеся комфортно зі своїм вибором і будьте прикладом: якщо кажете, що ви вегетаріанець, почастуєте всіх смачною вегетаріанським стравою. Якщо кажете, що треба їсти свідомо, не їжте з телефоном в руках.
- Будьте прикладом, але давайте поради, тільки якщо їх просять. Не нав'язуйте свою думку, запропонуйте поекспериментувати зі здоровим харчуванням, якщо у людини є таке бажання", - написала Надя.