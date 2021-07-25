Ешь и не поправляйся: топ-4 "врагов фигуры", которых на самом деле не стоит бояться

Хлеб. Он содержит долгие углеводы, клетчатку, витамины группы В, большое количество клетчатки, а значит, отлично насыщает. Отказываться от хлеба, если вы его любите не нужно. Рекомендуемая порция - 1 кусок в сутки(30 грамм).

Выбирайте хлеб с добавлением цельнозерновой(обойной) муки. А вот выбирать бездрожжевой хлеб смысла нет. И бояться дрожжей тоже.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Банан/виноград. Непонятно почему бедные фрукты попали в черный список. Высокий ГИ? Для здорового человека значение не имеет, а по последним научным данным, возможно, даже для больных СД. На здоровье!

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Картофель. Идеально – запеченный или отварной в мундире, чтобы сохранить достаточное количество клетчатки. При этом не существует никаких временных рамок для еды, запомните!

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Макароны. Кто-то еще их избегает? Сейчас почти все производятся из твёрдых сортов пшеницы, а также масса макарон с добавлением цельнозерновой муки. Бойтесь не макарон, а жирных сливочных соусов к ним. Выбирайте томатный или вовсе без него.