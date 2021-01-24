Это фантастика: Ольга Сумская восхитила сеть красотой и поделилась необычным вкусным рецептом

Украинская актриса Ольга Сумская обожает готовить: она часто делится рецептами, которые уже покорили ее саму простотой в приготовлении, а также ее семью - невероятным вкусом. Если попробуешь - невозможно остановиться!

Например, Ольга вспомнила, что в детстве у нее было одно любимое блюдо: яйца-грибочки. Сейчас от него в восторге муж Сумской Виталий Борисюк. Рецепт этого блюда совсем не сложный, делается быстро - и все члены семьи восторге.

И вот - очередной кулинарный шедевр от Сумской. На этот раз актриса готовит десерт. Результаты своих трудов Ольга запостила в Instagram вместе со своим селфи.

Трудно сказать, какое фото вызвало больше восторга: портрет актрисы или картинка с яблоками. Фанаты засыпали Сумскую комплиментами и назвали, как обычно, невероятной красавицей. А вот яблоки всем захотелось приготовить дома.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska/)

Рецепт яблок в вине от Ольги Сумской

"Не можу не поділитись гарним рецептом зі зйомок моєї кулінарної програми. Отже,готуємо запечені яблука з чорносливом і курагою з білим вином. Тож, почистимо яблука (голден), робимо луночки, начиняємо чорносливом (можна додати грецькі горішки), обкладаємо курагою і заливаємо білим вином наполовину з водою(150/150), додавши корицю і трохи цукру (стевії)... Запікаємо 30-40хв... М-м-м-м-м! Це фантастика! Смачного!", - поделилась простым рецептом Ольга.

Напомним, в одном из недавних интервью, не сдерживая эмоций, Ольга призналась, что в свое время не дала достаточно любви старшей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой. Актриса неожиданно расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое не вернуть вспять.