Это работает: врач рассказала, как вылечить щитовидную железу

Как помочь щитовидной железе работать хорошо

1. Работа с ЖКТ.

Первое, что нужно сделать при любых болезнях. Уменьшить воспаление, убрать паразитов, улучшить пищеварение.

2. Стресс.

Убрать его из нашей жизни мы не можем, но изменить свое отношение к стрессу вполне в наших силах.

Для этого можно использовать разнообразные способы: молитвы, дыхательные практики, медитации, работа с психологом.

3. Питание.

99 % успеха в лечении проблем с щитовидкой состоит именно в изменении питания! Исключение сахара, глютена и молочки, а также пищевого мусора – это минимум, что нужно сделать. А в идеале – аутоиммунный протокол питания минимум на 3 месяца (проконсультируйтесь со специалистом).

Здоровье щитовиной железы (фото: pexels.com)

4. Изменение образа жизни.

Работа со сном, физической активностью, мышлением.

Все эти факторы очень сильно влияют на ЩЖ. И научившись управлять ими, мы поможем и щитовидке работать лучше.

5. Восполнение дефицитов.

Железо, селен, йод и другие витамины и микроэлементы необходимы для хорошей работы нашей щитовидки. Убрав эти дефициты, мы поможем ЩЖ и всему организму.