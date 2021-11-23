Фруктовый жир: диетолог раскрыла правду о популярном сахарозаменителе

Практически по каждому микронутриенту можно найти как что-то хорошее, так и противоречивое! Поэтому важно учитывать следующее: все хорошо в меру.



У лишней фруктозы есть три пути превращения - в лактат, глюкозу и жирные кислоты.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Активнее всего происходит переход в жир (причем, все это происходит в печени), поскольку только в печеночных клетках есть ферменты для метаболизма фруктозы.



Более того, потребление слишком большого количества фруктозы (особенно в течение короткого периода времени) может перегрузить кишечник, заставляя фруктозу "перетекать" в печень.



"Фруктозный" жир откладывается в печени и вызывает жировой гепатоз. Все, что не помещается в печени, направляется в другие жировые депо, обычно в висцеральной жир.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Теперь мы понимаем механизм, почему пациентам с признаками жирового гепатоза необходимо ограничить фруктозу. Так как это форма сахара, которая часто встречается во фруктах, овощах и меде, а также в большинстве обработанных пищевых продуктов в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы!



Потребление фруктозы увеличилось в 100 раз за последнее столетие согласно данным Nature Metabolism.

В этом же источнике была опубликована статья университета Пенсильвании, где в результате исследования было выявлено, что одинаковое количество фруктозы с большей вероятностью приведет к развитию ожирения печени, если ее употреблять с напитками, а не с пищей.