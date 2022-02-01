Голодание и салаты: нутрициолог назвала три главные ошибки, которые мешают похудеть

Большинство людей считают, что снижать вес – это очень трудно. Такая уверенность возникает не на пустом месте, а благодаря отрицательному опыту, основанному на ошибочных действиях.

Нутрициолог Анна Макарова в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, что есть три существенные ошибки, которые мешают сбросить вес.

Ошибка 1

Вы фокусируетесь на весе, а не на своей тарелке.

Когда принимается решение снижать вес, все внимание устремляется в сторону уменьшения веса любыми средствами. Зачастую в ход идут нездоровые методы: голодания, кардио натощак, отказ от углеводов и пр.

Говорят, на войне все средства хороши. Но, это никакая не война с лишними килограммами. Все свое внимание следует направить в сторону составления рациона, что именно должно присутствовать на вашей тарелке! Ведь вес это следствие вашего стабильного питания.

Поэтому нельзя начинать с конца. Вы просто обречены на провал, если не переключите все свои силы на правильную тарелку.

Как снизить вес (фото: pexels.com)

Ошибка 2

Вы стараетесь как можно дольше продержаться без еды.

Это грубейшая ошибка, которая только отдаляет вас от результата. Чем больше вы терпите голод, тем более доводите себя до чувства зверского голода. В таком состоянии срыв неизбежен, и самое страшное, что он может затянуться.

Обязательно соблюдайте режим питания и ни в коем случае не пропускайте приемы пищи. Запомните, вес снижается не за счет того сколько раз вы съели за день, а какой объем пищи вы съели в течение дня. Завтрак, обед и ужин обязательно и, возможно, даже перекусы.

Ошибка 3

Вы стараетесь съесть что-то легенькое.

Салатик в течение дня не обеспечит организм всеми необходимыми нутриентами для его функционирования.

На вашей тарелке всегда должны быть продукты с высокой пищевой ценностью и в умеренном количестве! Это белковые продукты, углеводы и овощи / фрукты в каждом приёме пищи.

Держите весь фокус на своей тарелке, и тогда результат не заставит себя ждать!