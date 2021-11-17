Гормон счастья: какие продукты поднимают настроение

Осенние дожди, холода диктуют определенный рацион питания. Осенью чаще всего хочется вредности: торты, чипсы, пицца, пироги. Мы пытаемся заполнить снижение положительных эмоций. Хандра и стресс блокируют выработку дофамина и серотонина – гормонов счастья. Замечали ли вы осенью за собой лень, вялость, депрессию и сильный аппетит? Значит, дофамин и серотонин в блокаде. А почему именно осенью наблюдается такое состояние? Все просто, природа готовится к "спячке", а мы-то нет, нам надо выжить.