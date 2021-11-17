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Гормон счастья: какие продукты поднимают настроение

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Среда 17 ноября 2021 08:27
Гормон счастья: какие продукты поднимают настроение Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Осенние дожди, холода диктуют определенный рацион питания. Осенью чаще всего хочется вредности: торты, чипсы, пицца, пироги. Мы пытаемся заполнить снижение положительных эмоций. Хандра и стресс блокируют выработку дофамина и серотонина – гормонов счастья. Замечали ли вы осенью за собой лень, вялость, депрессию и сильный аппетит? Значит, дофамин и серотонин в блокаде. А почему именно осенью наблюдается такое состояние? Все просто, природа готовится к "спячке", а мы-то нет, нам надо выжить.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, какие продукты помогут улучшить настроение и добавить энергии.

Разблокировать гормоны счастья помогут не сладости и вредности, а самые простые продукты:

  • Арахис, миндаль
  • Семена подсолнечника
  • Финики, чернослив, инжир

Гормон счастья: какие продукты поднимают настроение

  • Овощи и листовая зелень
  • Бананы
  • Яйца

Гормон счастья: какие продукты поднимают настроение

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Мясные продукты, которые помогают в холодный период насытиться, согреться. Только, конечно, это не пельмени, колбасы и пирожки с мясом. А полноценные белковые продукты, приготовленные правильным образом.


Не забываем про полноценный сон и любую активность. Неспешная прогулка 20-30 минут каждый день уже очень поможет.

Ранее нутрициолог назвала лучшие безопасные добавки для укрепления иммунитета.

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