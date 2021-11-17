Гормон щастя: які продукти піднімають настрій
Осінні дощі, холоди диктують певний раціон харчування. Восени найчастіше хочеться шкідливості: торти, чіпси, піца, пироги. Ми намагаємося заповнити зниження позитивних емоцій. Нудьга і стрес блокують вироблення дофаміну і серотоніну – гормонів щастя. Чи помічали ви восени за собою лінь, млявість, депресію і сильний апетит? Значить, дофамін і серотонін в блокаді. А чому саме восени спостерігається такий стан? Все просто, природа готується до "сплячки", а ми-то ні, нам треба вижити.
Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, які продукти допоможуть поліпшити настрій і додати енергії.
Розблокувати гормони щастя допоможуть не солодощі і шкідливості, а самі прості продукти:
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- Арахіс, мигдаль
- Насіння соняшнику
- Фініки, чорнослив, інжир
- Овочі та листова зелень
- Банан
- Яйця
Ілюстративне фото (pexels.com)
- М'ясні продукти, які допомагають в холодний період насититися, зігрітися. Тільки, звичайно, це не пельмені, ковбаси і пиріжки з м'ясом. А повноцінні білкові продукти, приготовані правильним чином.
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Не забуваємо про повноцінний сон і будь-яку активність. Неспішна прогулянка 20-30 хвилин кожен день вже дуже допоможе.
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