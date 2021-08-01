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Гормональная молодость: нутрициолог дала подробное полезное меню на целый день

Автор: Татьяна Турчаникова

Мы так часто слышим фразу, мол, "нужно питаться правильно", но когда оказываемся в супермаркете, теряемся и не знаем, что же положить в свою корзину.

Нутриолог Анна Биоториум в своем Instagram дала подробный пример меню на целый день, чтобы продлить гормональную молодость.

Что съесть полезного: меню на целый день

  • Завтрак:

- Пшено на кокосовом молоке и с орехами кешью;

- Салат из припущенного шпината, авокадо, проростков и семян;

- Порция квашеной капусты или бутерброд из цельнозернового хлеба, с хумусом, авокадо и щучьей икрой, украшенный семечками;

- порция ферментированных огурцов;

- женский чай для баланса: листья малины, крапива, дягиль (очень хорош в менопаузу, убирает симптомы), иван чай ферментированный.

На завтрак полезно авокадо (фото: pexels.com)

  • Обед:

- Суп-пюре из тыквы и моркови с имбирем и куркумой;

- паровая индейки / кролик / печень / нут + гречка зеленая (или пророщенная);

- большой салат из шпината с орехом пекан, гранатовыми зеренами, сырой свеклой и предварительно обжаренным бататом (сладкий картофель), с соусом: оливковое масло гранатовый сок, фруктовый уксус, дижонская горчица.

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Суп-пюре - отлично для обеда (фото: pexels.com)

  • Перекус:

- 2-3 бразильских ореха с ягодами / миндальное молоко с какао и ягодами годжи / зеленый смузи на кокосовой воде с порцией протеина.

  • Ужин:

- Рыба / морепродукты / чечевица + киноа + брокколи и салатная зелень любая (мангольд, сныть, листья одуванчика, руккола, кейл) + тыквенные семечки + оливки;

- Золотое молоко: смесь куркумы, кокосового масла, молока и согревающих специй.

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Морепродукты для ужина (фото: pexels.com)

Вывод, что нужно делать для продления молодости наших гормонов:

  • Максимально разнообразьте рацион здоровыми продуктами.
  • Не забывайте контролировать норму потребления жиров и белков.
  • Исключите токсичные уходовые средства, бытовую химию замените на экосредства,
  • Перестаньте общаться с токсичными людьми и снизьте шумовые шлаки (новости, громкая немелодичная музыка и т. п.).

Раньше нутрициолог назвала 8 способов стать моложе и красивее.

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