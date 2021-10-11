UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как худеть без чувства голода: простые правила от диетолога

Автор: Марина Настевич

Знаем о пользе здорового питания, но почему-то срываемся на фастфуд или тащим в рот очередное печенье. Большинство диет заканчиваются провалом, т.к. любое урезание калорий только увеличивает желание перекусить чем-то вредным, чтобы восполнить привычную норму. Замкнутый круг. Как вырваться? Как ни парадоксально, но надо ЕСТЬ.

Но не все подряд и 7 раз в день, а сбалансировано и сытно, придерживаясь простых правил, которые нутрициолог Светлана Никитчук перечислила в своем Instagram.

Как худеть без чувства голода:

Выстроить режим питания. 3-4 раза в день, полноценно, с обязательным сбалансированным завтраком. Не кофе и бутер. А каша, сыр, яйцо, овощи, зелень, например. Правильные углеводы, жиры, белки и клетчатка дают долгое чувство сытости.

Добавить объема и красоты еде. Одинокие кусочки курогрудки и листик салата 100% вызовут чувство жалости к себе и неизбежный срыв. Еда должна вызывать аппетит и наслаждение. Экспериментируйте с разноцветными овощами и крупами, украшайте блюда.



Кушать продукты, дающие долгое чувство сытости. Питательный обед при снижении веса – белок и правильный гарнир с низким гликемическим индексом (гречка, рис басмати, булгур, чечевица, фасоль). База идеального ужина – белок и овощи.

Клетчатка в каждый прием пищи. Отлично влияет на все процессы ЖКТ, нутриенты медленно всасываются в стенки кишечника, продлевая ощущение сытости.

Есть столько, сколько необходимо. Ни больше, ни меньше. Большие порции еды растягивают желудок и заставляют вырабатывать больше кислот и ферментов, что усложняет процесс переваривания. Поэтому важно знать свой КБЖУ. Открою секрет, для всех эти показатели разные. Одному для снижения веса надо 1200 калорий, другому – 1500 ккал.

Пить воду. Уверена, про важность воды уже знают все.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее диетолог рассказала, как питаться осенью, чтобы не поправиться.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеСоветы нутрициолога