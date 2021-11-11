Идеальный вес и красивое тело: нутрициолог назвала три правила, как не переедать

Идеальный вес и красивое тело - равно осознанный подход к питанию. Согласитесь, невозможно просидеть на диетах всю жизнь, поэтому важно перестроить свое питание так, чтобы оно было для нас комфортным, полезным и, конечно, приносило удовольствие. Это и есть цель осознанного питания.

Осознанное питание - это внимательное отношение к потребностям своего тела и способность распознавать, что нам необходимо для хорошего самочувствия.

Осознанное питание исключает насилие в виде голодовок или монодиет. Основной фокус - умение прислушиваться к себе и отделять внешние факторы (манящий вид еды, перекус "за компанию", привычку) от наших истинных желаний.

Но помимо общей философии осознанного питания (которая, кстати, пришла к нам из буддизма), этот подход предлагает массу полезных техник и приемов, помогающих найти баланс между удовольствием, пользой и качеством нашего питания.

При осознанном питании переедать не получится (фото: pexels.com)

Техники осознанного питания, которые помогут найти свой идеальный вес и удерживать его

Концентрация.

Садясь за стол, постарайтесь исключить все отвлекающие факторы, например, уберите смартфон и ноутбук. Ваше внимание должно быть направлено на процесс еды и вкусовые ощущения, чтобы не пропустить момент, когда вы наелись и больше не хотите трапезу.

Если же мы одновременно едим и листаем ленту, наше внимание смещено на то, что происходит в телефоне, а не на тарелке. Шансы переесть или выйти из-за стола так и не почувствовать сытость при этом огромны.

Темп.

Ешьте медленно и в спокойной обстановке. Прислушивайтесь к своим ощущениям, тщательно пережевывайте пищу, стараясь распознать разные оттенки вкуса.

Дегустируйте каждое блюдо. Вдумчивость и медлительность позволят вам получить максимум удовольствия от еды и контролировать степень насыщения.

Безоценочность.

Осознанное питание подразумевает отказ от деления продуктов на "плохие" и "хорошие", "вредные" или "полезные".

Не сравнивайте свой рацион с рационом вашей приятельницы или фитнес-блогера. Ваше питание - это отражение ваших индивидуальных потребностей, поэтому здесь не уместны сравнения и ярлыки.