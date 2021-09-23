ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Исключите эти продукты: врач рассказала, как быстро скинуть 2-3 лишних кило

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 19:09
Исключите эти продукты: врач рассказала, как быстро скинуть 2-3 лишних кило Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется почистить свой организм от паразитов, грибов и патогенных бактерий в кишечнике? Для такого рода очистки нужна серьезная подготовка. Кому нужно "почиститься":

- любые виды аллергий: на кошачью и собачью шерсть, на пыль, на продукты - это тоже повод почистить свой организм,

- если есть лишний вес или ожирение - welcome,

- если есть проблемы с ЖКТ: дисбиозы, запоры, дефицит ферментов и т. д.,

- если кажется, что все хорошо, но не хватает энергии, упадок сил, депрессия, плохой сон, перепады настроения.

Как минимум, одна из выше перечисленных причин может быть основанием для начала чисткию, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Исключите эти продукты: врач рассказала, как быстро скинуть 2-3 лишних килоВключаем режим "чистое питание" (фото: pexels.com)

Первое, что нужно сделать, чтобы почистить организм и скинуть 2-3 лишних кило, - почистить свое питание.

Список разрешенных / запрещенных продуктов

  • Животный белок:

можно: говядина, баранина, кролик, курица, индейка, субпродукты, рыба, морепродукты, яйца, икра

нельзя: свинину, колбасные изделия, готовые полуфабрикаты

  • Молочные продукты

можно: козий сыр, творог, сливочное масло

нельзя:молоко, йогурт, кефир, сметана, ряженка

  • Жиры:

можно: масло холодного отжима, масло гхи, сливочное масло

нельзя:рафинированное масло

  • Овощи / зелень

можно: все кроме картофеля, помидоров, баклажанов; грибов

  • Фрукты / ягоды

можно: цитрусовые, яблоки, киви, гранат, груши, клюква, брусника

нельзя: бананы, виноград, сухофрукты

  • Крупы / бобовые

можно: гречка, бурый рис, киноа, фасоль, чечевица

нельзя: макароны из белой муки, булгур, овсянка

  • Напитки

можно: чистая вода, минеральная вода, травяной чай, иван-чай

нельзя: кофе, алкоголь, пакетированные соки, газировка

Исключаем сахар, магазинные соусы, хлеб, торты, печенье, конфеты

Главная задача: организовать 3 полноценных приема пиши, без перекусов. Это делаем для того, чтобы привести в норму уровнь сахара крови и инсулин.

Согласитесь, с таким списком разрешенных продуктов с голоду никто не умрет. Всего-то надо исключить из рациона, откровенно вредные и некачественные продукты. И лучше насовсем.

с

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украина перешла в "желтую зону": какие существуют штрафы за нарушение правил карантина
Украина перешла в "желтую зону": какие существуют штрафы за нарушение правил карантина