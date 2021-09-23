Исключите эти продукты: врач рассказала, как быстро скинуть 2-3 лишних кило
Хочется почистить свой организм от паразитов, грибов и патогенных бактерий в кишечнике? Для такого рода очистки нужна серьезная подготовка. Кому нужно "почиститься":
- любые виды аллергий: на кошачью и собачью шерсть, на пыль, на продукты - это тоже повод почистить свой организм,
- если есть лишний вес или ожирение - welcome,
- если есть проблемы с ЖКТ: дисбиозы, запоры, дефицит ферментов и т. д.,
- если кажется, что все хорошо, но не хватает энергии, упадок сил, депрессия, плохой сон, перепады настроения.
Как минимум, одна из выше перечисленных причин может быть основанием для начала чисткию, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.
Включаем режим "чистое питание" (фото: pexels.com)
Первое, что нужно сделать, чтобы почистить организм и скинуть 2-3 лишних кило, - почистить свое питание.
Список разрешенных / запрещенных продуктов
- Животный белок:
можно: говядина, баранина, кролик, курица, индейка, субпродукты, рыба, морепродукты, яйца, икра
нельзя: свинину, колбасные изделия, готовые полуфабрикаты
- Молочные продукты
можно: козий сыр, творог, сливочное масло
нельзя:молоко, йогурт, кефир, сметана, ряженка
- Жиры:
можно: масло холодного отжима, масло гхи, сливочное масло
нельзя:рафинированное масло
- Овощи / зелень
можно: все кроме картофеля, помидоров, баклажанов; грибов
- Фрукты / ягоды
можно: цитрусовые, яблоки, киви, гранат, груши, клюква, брусника
нельзя: бананы, виноград, сухофрукты
- Крупы / бобовые
можно: гречка, бурый рис, киноа, фасоль, чечевица
нельзя: макароны из белой муки, булгур, овсянка
- Напитки
можно: чистая вода, минеральная вода, травяной чай, иван-чай
нельзя: кофе, алкоголь, пакетированные соки, газировка
Исключаем сахар, магазинные соусы, хлеб, торты, печенье, конфеты
Главная задача: организовать 3 полноценных приема пиши, без перекусов. Это делаем для того, чтобы привести в норму уровнь сахара крови и инсулин.
Согласитесь, с таким списком разрешенных продуктов с голоду никто не умрет. Всего-то надо исключить из рациона, откровенно вредные и некачественные продукты. И лучше насовсем.
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