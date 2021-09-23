Виключіть ці продукти: лікар розповіла, як швидко скинути 2-3 зайвих кіло
Хочеться почистити свій організм від паразитів, грибів і патогенних бактерій в кишечнику? Для такого роду очищення потрібна серйозна підготовка. Кому потрібно "почиститися":
- будь-які види алергій: на котячу і собачу шерсть, на пил, на продукти-це теж привід почистити свій організм,
- якщо є зайва вага або ожиріння-welcome,
- якщо є проблеми з шлунково-кишкового тракту: дисбіози, запори, дефіцит ферментів і т. д.,
- якщо здається, що все добре, але не вистачає енергії, занепад сил, депресія, поганий сон, перепади настрою.
Як мінімум, одна з вище перерахованих причин може бути підставою для початку чисткию, розповіла в своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.
Включаємо режим "чисте харчування" (фото: pexels.com)
Перше, що потрібно зробити, щоб почистити організм і скинути 2-3 зайвих кіло, - почистити своє харчування.
Список дозволених / заборонених продуктів
- Тваринний білок:
можна: яловичина, баранина, кролик, курка, індичка, субпродукти, риба, морепродукти, яйця, ікра
не можна: свинину, ковбасні вироби, готові напівфабрикати
- Молочні продукти
можна: козячий сир, сир, вершкове масло
не можна:молоко, йогурт, кефір, сметана, ряжанка
- Жир:
можна: масло холодного віджиму, масло ДХІ, вершкове масло
не можна:рафінована олія
- Овочі / зелень
можна: все крім картоплі, помідорів, баклажанів; грибів
- Фрукти / ягоди
можна: цитрусові, яблука, ківі, гранат, груші, журавлина, брусниця
не можна: банани, виноград, сухофрукти
- Крупи / бобові
можна: гречка, бурий рис, кіноа, квасоля, сочевиця
не можна: макарони з білого борошна, булгур, вівсянка
- Питво
можна: чиста вода, мінеральна вода, трав'яний чай, іван-чай
не можна: кава, алкоголь, пакетовані соки, газована вода
Виключаємо цукор, магазинні соуси, хліб, торти, печиво, цукерки
Головне завдання: організувати 3 повноцінних прийому пиши, без перекусів. Це робимо для того, щоб привести в норму рівень цукру крові і інсулін.
Погодьтеся, з таким списком дозволених продуктів з голоду ніхто не помре. Всього-то треба виключити з раціону, відверто шкідливі і неякісні продукти. І краще назовсім.
з