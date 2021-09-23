Виключіть ці продукти: лікар розповіла, як швидко скинути 2-3 зайвих кіло

Хочеться почистити свій організм від паразитів, грибів і патогенних бактерій в кишечнику? Для такого роду очищення потрібна серйозна підготовка. Кому потрібно "почиститися":

- будь-які види алергій: на котячу і собачу шерсть, на пил, на продукти-це теж привід почистити свій організм,

- якщо є зайва вага або ожиріння-welcome,

- якщо є проблеми з шлунково-кишкового тракту: дисбіози, запори, дефіцит ферментів і т. д.,

- якщо здається, що все добре, але не вистачає енергії, занепад сил, депресія, поганий сон, перепади настрою.