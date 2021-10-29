Источник воспаления в желудке: врач назвала неожиданную причину тревоги и депрессии

Плохое настроение, тревожность, а также депрессию и суицидальные мысли обычно не привыкли связывать с питанием и состоянием ЖКТ. Но работа желудка напрямую связана с плохим или хорошим настроением.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Когда я училась в медицинской академии, видела много пациентов с разными проблемами. Каждая болезнь особым образом отражалась на настроении и поведении человека.

Например, "сердечники", в основном, добродушные и беспечные люди, чего не скажешь о "гастриках". Люди с подорванным ЖКТ часто в подавленном настроении, много недовольства и жалоб на судьбу.

Одной из причин депрессии может быть воспаление - и кишечник играет не последнюю роль (фото: pexels.com)

Каждая четвертая женщина 40-50 лет принимает антидепрессанты. Депрессия стала основной причиной нарушение здоровья в мире и к 2022 г. она может обойти сердечно-сосудистые заболевания.

Вместо приема лекарств я предлагаю обратить внимание на микробиоту, которая играет роль в синтезе нейромедиаторов (серотонина, ГАМК).

Часто депрессия возникает при дефиците серотонина и ГАМК. За чувство вины и никчемности, суицидальные идеи, а также нарушение аппетита может отвечать дефицит серотонина. За тревожность, беспокойство и бессонницу - дефицит ГАМК.

Также одной из причин депрессии может быть воспаление - и кишечник играет не последнюю роль. Депрессию связывают не только с дисфункцией нейромедиаторов, а рассматривают как воспалительное заболевание наравне с болезнью Паркинсона, Альцгеймера и рассеянным склерозом.

От того, что мы едим, напрямую зависит наше ментальное здоровье (фото: pexels.com)

Теоретически, любой источник воспаления приводит к нарушению настроения, но кишечник играет в этом одну из ведущих ролей.

И напоследок еще одна причина депрессии, связанная с кишечником, синдром повышенной проницаемости и высокий уровень липополисахарида в крови.

Липополисахарид (ЛПС) - это часть клеточной стенки грамотрицательных бактерий, который становится токсином, когда попадает во внутренние среды и может проходить в мозг через ГЭБ.

Около 50% бактерий кишечника грамотрицательные, и они - часть нашей микрофлоры, от них нельзя избавляться.

В наших силах удерживать нормальную популяцию и не давать проникать токсину в кровь, а это значит, что нужно вовремя устранять "текущий кишечник" и СИБР.

А вы связываете свое настроение с работой ЖКТ?