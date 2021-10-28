Доступное аптечное средство: нутрициолог назвала неожиданный продукт от отеков и целлюлита

Неожиданно, но факт: касторовое масло - супертренд 2021! Забытое средство, используемое традиционно против запоров и для роста волос, на самом деле помогает при множестве заболеваний.

А еще это масло - отличный помощник в разгоне лимфы, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова.

Касторовое масло - ответ на множество проблем (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Касторовое масло - это масло семян ядовитого растения клещевины. При производстве масла ядовитые вещества остаются в жмыхе. Масло безопасно для применения.

Рицинолеиновая кислота - редкая кислота, которая и определяет уникальные свойства касторового масла.

По словам Дэвида Уильямса, медицинского исследователя и биохимика, она "эффективна в предотвращении развития различных вирусов, бактерий, дрожжей и плесени, в качестве местного лечения кератоза, воспаления кожи, фурункулеза, грибковых инфекций ногтей, акне и хронического зуда".

В своей статье Уильямс также говорит, что в Индии семя клещевины используется в медицине для лечения дизентерии, астмы, воспалительных заболеваний кишечника и мочевого пузыря, вагинальных инфекциях.

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Молекула кислоты имеет низкий вес и способна абсорбироваться трансдермально. Это значит, что можно не пить касторовое масло, а использовать в компрессах и припарках.

Разогнать лимфу, убрать отеки и целлюлит - это все касторка! (фото: pexels.com)

Компрессы из касторового масла используются для лечения:

интоксикации

запоров

застоя лимфы, который в свою очередь вызывает целлюлит и отеки

холецистита

кишечных колик (в том числе младенческих)

СИБР и другие проблем с ЖКТ

депрессии

кист, эндометриоза, нарушений менструального цикла

экземы, псориаза

перхоти,

артрита, пневмонии, бронхита, кашля,

используется для вызывания схваток на поздних сроках беременности.

Касторку еще со времен СССР часто разбавляют рафинированным подсолнечным маслом, и его эффективность сильно снижается. Также в аптеках продается синтетическое масло. Поэтому важно найти касторовое масло для лечебных компрессов и приема внутрь без примесей, не разбавленное, из 100 % натурального сырья.