Избавляемся от лишнего: эксперт дала четкую инструкцию разгрузочных дней

Жирная, трудноперевариваемая пища, обилие калорий, недостаток полезных веществ – всё это способно ухудшить наше самочувствие и привести со временем к расстройству желудочно-кишечного тракта. Выход есть – разгрузочные дни.

Нутрициолог Светлана Никитчук уверяет - чтобы снизить риск возникновения неприятностей с пищеварением необходимо предоставить организму отдых от "тяжелых" продуктов.



Разгрузочные дни бывают:

на воде,

на овощных отварах,

на отварных или сырых овощах,

на смузи

на соках (самый плохой вариант),

смешанные.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К выбору разгрузочного дня надо подходить серьезно и обязательно учитывать ваше состояние здоровья, пищевого поведения, психоэмоционального состояния и даже физической нагрузки.



Разгрузка на воде считается самой жесткой, но одной из самых эффективных. Весь день нужно пить только воду. Доказано, что 24 часа на воде – это безопасный период голода. Для неподготовленного новичка это будет очень тяжело и может закончиться трехдневным "углеводным запоем".

Противопоказания к такой разгрузке – отсутствие желчного пузыря, диабет и много других. Можно смело сказать, этот вариант для практически здоровых людей.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На овощных отварах разгрузка немного мягче, но все же относится к голоданию на воде.



Вариант разгрузки на отварных овощах подойдет практически всем. Главное выбирать не крахмалистые и не сахаросодержащие овощи. Прекрасно подойдут все виды капусты, стручковая фасоль, кабачки и т.д. Немного отварить/запечь/на пару – главное не разварить, а оставить аль-денте. За день должно быть 4-5 приемов пищи из одной порции овощей (250-300 гр).



На сырых овощах более действенная разгрузка, но не всем подойдет. Особенно людям, имеющим гастрит, панкреатит, когда сырые овощи исключаются из рациона. Для тех, кому можно, 4-5 раз в день делаете салаты из некрахмалистых овощей. Разрешается добавление растительного нерафинированного масла.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.lana)

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