Избавляемся от лишнего: эксперт дала четкую инструкцию разгрузочных дней
Жирная, трудноперевариваемая пища, обилие калорий, недостаток полезных веществ – всё это способно ухудшить наше самочувствие и привести со временем к расстройству желудочно-кишечного тракта. Выход есть – разгрузочные дни.
Нутрициолог Светлана Никитчук уверяет - чтобы снизить риск возникновения неприятностей с пищеварением необходимо предоставить организму отдых от "тяжелых" продуктов.
Разгрузочные дни бывают:
- на воде,
- на овощных отварах,
- на отварных или сырых овощах,
- на смузи
- на соках (самый плохой вариант),
- смешанные.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
К выбору разгрузочного дня надо подходить серьезно и обязательно учитывать ваше состояние здоровья, пищевого поведения, психоэмоционального состояния и даже физической нагрузки.
Разгрузка на воде считается самой жесткой, но одной из самых эффективных. Весь день нужно пить только воду. Доказано, что 24 часа на воде – это безопасный период голода. Для неподготовленного новичка это будет очень тяжело и может закончиться трехдневным "углеводным запоем".
Противопоказания к такой разгрузке – отсутствие желчного пузыря, диабет и много других. Можно смело сказать, этот вариант для практически здоровых людей.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
На овощных отварах разгрузка немного мягче, но все же относится к голоданию на воде.
Вариант разгрузки на отварных овощах подойдет практически всем. Главное выбирать не крахмалистые и не сахаросодержащие овощи. Прекрасно подойдут все виды капусты, стручковая фасоль, кабачки и т.д. Немного отварить/запечь/на пару – главное не разварить, а оставить аль-денте. За день должно быть 4-5 приемов пищи из одной порции овощей (250-300 гр).
На сырых овощах более действенная разгрузка, но не всем подойдет. Особенно людям, имеющим гастрит, панкреатит, когда сырые овощи исключаются из рациона. Для тех, кому можно, 4-5 раз в день делаете салаты из некрахмалистых овощей. Разрешается добавление растительного нерафинированного масла.
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.lana)
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