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Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів

Новость на русском → Вівторок 29 грудня 2020 08:39
Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Жирна, складна для перетравлення їжа, велика кількість калорій, нестача корисних речовин – все це здатне погіршити наше самопочуття і привести з часом до розладу шлунково-кишкового тракту. Вихід є – розвантажувальні дні.

Нутриціолог Світлана Нікітчук запевняє - щоб знизити ризик виникнення неприємностей з травленням необхідно надати організму відпочинок від "важких" продуктів.

Розвантажувальні дні бувають:

  • на воді,
  • на овочевих відварах,
  • на варених або сирих овочах,
  • на смузі
  • на соках (найгірший варіант),
  • змішані.

Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До вибору розвантажувального дня треба підходити серйозно і обов'язково враховувати стан вашого здоров'я, харчову поведінку, психоемоційний стан і навіть фізичне навантаження.

Розвантаження на воді вважається найжорсткішим, але одним з найбільш ефективних. Весь день потрібно пити тільки воду. Доведено, що 24 години на воді – це безпечний період голоду. Для непідготовленого новачка це буде дуже важко і може закінчитися триденним "вуглеводним запоєм".

Протипоказання до такого розвантаження – відсутність жовчного міхура, діабет і багато іншого. Можна сміливо сказати, цей варіант для практично здорових людей.

Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На овочевих відварах розвантаження трохи м'якше, але все ж таки відноситься до голодування на воді.

Варіант розвантаження на варених овочах підійде практично всім. Головне вибирати не крохмалисті і не цукровмісні овочі. Чудово підійдуть всі види капусти, стручкова квасоля, кабачки і т. д. Трохи відварити/запекти/на пару – головне не розварити, а залишити аль-денте. За день має бути 4-5 прийомів їжі з однієї порції овочів (250-300 гр).

На сирих овочах більш дієве розвантаження, але не всім підійде. Особливо людям, які мають гастрит, панкреатит, коли сирі овочі виключаються з раціону. Для тих, кому можна, 4-5 разів у день робите салати з некрохмалистих овочів. Дозволяється додавання рослинної нерафінованої олії.

Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів

Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Наталія Андрєєва назвала топ-5 корисних звичок для покращення якості життя і здоров'я.

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