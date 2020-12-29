Позбавляємося від зайвого: експерт дала чітку схему розвантажувальних днів

Жирна, складна для перетравлення їжа, велика кількість калорій, нестача корисних речовин – все це здатне погіршити наше самопочуття і привести з часом до розладу шлунково-кишкового тракту. Вихід є – розвантажувальні дні.

Нутриціолог Світлана Нікітчук запевняє - щоб знизити ризик виникнення неприємностей з травленням необхідно надати організму відпочинок від "важких" продуктів.



Розвантажувальні дні бувають:

на воді,

на овочевих відварах,

на варених або сирих овочах,

на смузі

на соках (найгірший варіант),

змішані.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До вибору розвантажувального дня треба підходити серйозно і обов'язково враховувати стан вашого здоров'я, харчову поведінку, психоемоційний стан і навіть фізичне навантаження.



Розвантаження на воді вважається найжорсткішим, але одним з найбільш ефективних. Весь день потрібно пити тільки воду. Доведено, що 24 години на воді – це безпечний період голоду. Для непідготовленого новачка це буде дуже важко і може закінчитися триденним "вуглеводним запоєм".

Протипоказання до такого розвантаження – відсутність жовчного міхура, діабет і багато іншого. Можна сміливо сказати, цей варіант для практично здорових людей.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На овочевих відварах розвантаження трохи м'якше, але все ж таки відноситься до голодування на воді.



Варіант розвантаження на варених овочах підійде практично всім. Головне вибирати не крохмалисті і не цукровмісні овочі. Чудово підійдуть всі види капусти, стручкова квасоля, кабачки і т. д. Трохи відварити/запекти/на пару – головне не розварити, а залишити аль-денте. За день має бути 4-5 прийомів їжі з однієї порції овочів (250-300 гр).



На сирих овочах більш дієве розвантаження, але не всім підійде. Особливо людям, які мають гастрит, панкреатит, коли сирі овочі виключаються з раціону. Для тих, кому можна, 4-5 разів у день робите салати з некрохмалистих овочів. Дозволяється додавання рослинної нерафінованої олії.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Наталія Андрєєва назвала топ-5 корисних звичок для покращення якості життя і здоров'я.

До слова, дієтолог Інна Раілко розкрила секрет, як смачно поїсти за святковим столом і не з'їсти зайвого.