Избегать эти 6 пунктов: врач рассказала, из-за чего особенно страдает щитовидка
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Здоровье щитовидной железы во многом зависит от образа жизни человека. Например, щитовидка любит, чтобы ей было тепло, а вот не любит она голодать - и ей всегда должно хватать витаминов и минералов.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram собрала шесть пунктов, которых стоит придерживаться, чтобы щитовидка всегда была здорова.
Здоровая щитовидка - здоровый организм (фото: pexels.com)
Как поддержать здоровье щитовидной железы: топ-6 пунктов
- Выражать свои чувства. Подавление эмоций, свободы воли и выбора, когда вы у себя на последнем месте, подавляете личные желания, терпите неудобства - щитовидка не любит. Разбитые мечты и несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей, которые нельзя показывать, поэтому недовольство уходит в подсознание и выходит социально приемлемыми болезнями щитовидки.
- Никаких длительных голоданий. Дефицит калорий и длительные голодания щитовидка не любит. До 36 часов голод не оказывает вреда, дольше - щитовидка рванет "стоп-кран". Если девушка 100 кг будет потреблять 900-1000 ккал / сут. (это очень-очень мало), то ее щитовидка помашет ручкой и отправит метаболизм в анабиоз, что приведет к "набираю от воздуха".
- Хорошо высыпаться. Длительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Снижается секреция ТТГ и стимуляция щитовидной железы, т. е. нарушается центральный механизм регуляции работы щитовидки.
- Минералов должно хватать. Нехватка йода, селена, цинка, железа и магния. Основные минералы, которые участвуют в построении гормонов и их своевременной деградации в печени.
- Белка должно хватать. Потому что из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в их синтезе. Если не хватает хотя бы 1 аминокислоты, то синтез лимитируется по ней, даже если других навалом.
- Никакого холода, больше солнца. Щитовидка не любит холод, слякоть, отсутствие солнца, потому что тогда бедняжке придется работать усерднее, чтобы поддержать ваше настроение и включить дополнительное отопление, чтобы не замерзли. В холодное время года дозы гормонов могут увеличиваться - и это логично.
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