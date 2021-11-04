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Уникати ці 6 пунктів: лікар розповіла, через що особливо страждає щитовидка

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Четвер 04 листопада 2021 18:01
Уникати ці 6 пунктів: лікар розповіла, через що особливо страждає щитовидка Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Здоров'я щитовидної залози багато в чому залежить від способу життя людини. Наприклад, щитовидка любить, щоб їй було тепло, а от не любить вона голодувати - і їй завжди повинно вистачати вітамінів і мінералів.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram зібрала шість пунктів, яких варто дотримуватися, щоб щитовидка завжди була здорова.

Уникати ці 6 пунктів: лікар розповіла, через що особливо страждає щитовидкаЗдорова щитовидка - здоровий організм (фото: pexels.com)

Як підтримати здоров'я щитовидної залози: топ-6 пунктів

  1. Висловлювати свої почуття. Придушення емоцій, свободи волі і вибору, коли ви у себе на останньому місці, пригнічуєте особисті бажання, терпите незручності - щитовидка не любить. Розбиті мрії і нездійснені плани, втрата інтересу до життя, невідповідність бажань і можливостей, які не можна показувати, тому невдоволення йде в підсвідомість і виходить соціально прийнятними хворобами щитовидки.
  2. Ніяких тривалих голодувань. Дефіцит калорій і тривалі голодування щитовидка не любить. До 36 годин голод не робить шкоди, довше - щитовидка рвоне "стоп-кран". Якщо дівчина 100 кг буде споживати 900-1000 ккал / добу. (це дуже-дуже мало), то її щитовидка помахає ручкою і відправить метаболізм в анабіоз, що призведе до "набираю від повітря".
  3. Добре висипатися. Тривала відсутність повноцінного сну порушує вісь гіпоталамус-гіпофіз-щитовидна залоза. Знижується секреція ТТГ і стимуляція щитовидної залози, тобто порушується центральний механізм регуляції роботи щитовидки.
  4. Мінералів повинно вистачати. Брак йоду, селену, цинку, заліза і магнію. Основні мінерали, які беруть участь в побудові гормонів і їх своєчасної деградації в печінці.
  5. Білка повинно вистачати. З нього складаються самі гормони і ферменти, які беруть участь в їх синтезі. Якщо не вистачає хоча б 1 амінокислоти, то синтез лімітується по ній, навіть якщо інших навалом.
  6. Ніякого холоду, більше сонця. Щитовидка не любить холод, сльоту, відсутність сонця, тому що тоді бідоласі доведеться працювати старанніше, щоб підтримати ваш настрій і включити додаткове опалення, щоб не замерзли. У холодну пору року дози гормонів можуть збільшуватися - і це логічно.

Раніше нутриціолог назвала топ-4 солодощі, які найбільше шкодять здоров'ю.

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