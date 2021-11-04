Уникати ці 6 пунктів: лікар розповіла, через що особливо страждає щитовидка
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Здоров'я щитовидної залози багато в чому залежить від способу життя людини. Наприклад, щитовидка любить, щоб їй було тепло, а от не любить вона голодувати - і їй завжди повинно вистачати вітамінів і мінералів.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram зібрала шість пунктів, яких варто дотримуватися, щоб щитовидка завжди була здорова.
Здорова щитовидка - здоровий організм (фото: pexels.com)
Як підтримати здоров'я щитовидної залози: топ-6 пунктів
- Висловлювати свої почуття. Придушення емоцій, свободи волі і вибору, коли ви у себе на останньому місці, пригнічуєте особисті бажання, терпите незручності - щитовидка не любить. Розбиті мрії і нездійснені плани, втрата інтересу до життя, невідповідність бажань і можливостей, які не можна показувати, тому невдоволення йде в підсвідомість і виходить соціально прийнятними хворобами щитовидки.
- Ніяких тривалих голодувань. Дефіцит калорій і тривалі голодування щитовидка не любить. До 36 годин голод не робить шкоди, довше - щитовидка рвоне "стоп-кран". Якщо дівчина 100 кг буде споживати 900-1000 ккал / добу. (це дуже-дуже мало), то її щитовидка помахає ручкою і відправить метаболізм в анабіоз, що призведе до "набираю від повітря".
- Добре висипатися. Тривала відсутність повноцінного сну порушує вісь гіпоталамус-гіпофіз-щитовидна залоза. Знижується секреція ТТГ і стимуляція щитовидної залози, тобто порушується центральний механізм регуляції роботи щитовидки.
- Мінералів повинно вистачати. Брак йоду, селену, цинку, заліза і магнію. Основні мінерали, які беруть участь в побудові гормонів і їх своєчасної деградації в печінці.
- Білка повинно вистачати. З нього складаються самі гормони і ферменти, які беруть участь в їх синтезі. Якщо не вистачає хоча б 1 амінокислоти, то синтез лімітується по ній, навіть якщо інших навалом.
- Ніякого холоду, більше сонця. Щитовидка не любить холод, сльоту, відсутність сонця, тому що тоді бідоласі доведеться працювати старанніше, щоб підтримати ваш настрій і включити додаткове опалення, щоб не замерзли. У холодну пору року дози гормонів можуть збільшуватися - і це логічно.
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