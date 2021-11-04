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Избегать эти 6 пунктов: врач рассказала, из-за чего особенно страдает щитовидка

Автор: Татьяна Турчаникова

Здоровье щитовидной железы во многом зависит от образа жизни человека. Например, щитовидка любит, чтобы ей было тепло, а вот не любит она голодать - и ей всегда должно хватать витаминов и минералов.

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram собрала шесть пунктов, которых стоит придерживаться, чтобы щитовидка всегда была здорова.

Здоровая щитовидка - здоровый организм (фото: pexels.com)

Как поддержать здоровье щитовидной железы: топ-6 пунктов

  1. Выражать свои чувства. Подавление эмоций, свободы воли и выбора, когда вы у себя на последнем месте, подавляете личные желания, терпите неудобства - щитовидка не любит. Разбитые мечты и несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей, которые нельзя показывать, поэтому недовольство уходит в подсознание и выходит социально приемлемыми болезнями щитовидки.
  2. Никаких длительных голоданий. Дефицит калорий и длительные голодания щитовидка не любит. До 36 часов голод не оказывает вреда, дольше - щитовидка рванет "стоп-кран". Если девушка 100 кг будет потреблять 900-1000 ккал / сут. (это очень-очень мало), то ее щитовидка помашет ручкой и отправит метаболизм в анабиоз, что приведет к "набираю от воздуха".
  3. Хорошо высыпаться. Длительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Снижается секреция ТТГ и стимуляция щитовидной железы, т. е. нарушается центральный механизм регуляции работы щитовидки.
  4. Минералов должно хватать. Нехватка йода, селена, цинка, железа и магния. Основные минералы, которые участвуют в построении гормонов и их своевременной деградации в печени.
  5. Белка должно хватать. Потому что из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в их синтезе. Если не хватает хотя бы 1 аминокислоты, то синтез лимитируется по ней, даже если других навалом.
  6. Никакого холода, больше солнца. Щитовидка не любит холод, слякоть, отсутствие солнца, потому что тогда бедняжке придется работать усерднее, чтобы поддержать ваше настроение и включить дополнительное отопление, чтобы не замерзли. В холодное время года дозы гормонов могут увеличиваться - и это логично.

Раньше нутрициолог назвала топ-4 сладости, которые больше всего вредят здоровью.

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