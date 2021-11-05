Избыточный вес и плохой сон: врач назвала три главных причины снижения иммунитета
Если человек длительное время находится под воздействием негативных факторов, то иммунитет ослабнет. А слабый иммунитет не способен обеспечить должный иммунный ответ и сохранить постоянство внутренней среды.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Иммунитет - защитный механизм, который помогает организму бороться с чужеродными веществами: микробами, вирусами, гельминтами, продуктами их жизнедеятельности и токсинами. Контролирует уничтожение поврежденных или устаревших собственных клеток, продуктов распада.
Когда ни на что нет сил, стоит пересмотреть свой образ жизни (фото: pexels.com)
Топ-3 возможных причины снижения иммунитета
1. Проблемы со здоровьем
- операции, травмы, ожоги,
- нарушения со стороны ЖКТ,
- низкая кислотность желудочного сока,
- ферментативная недостаточность,
- синдром избыточной кишечной проницаемости,
- нарушение 1 или 2 фаз детоксикации печени,
- избыточный вес.
2. Дефициты
- основных витаминов и минералов: Д, С, В6, В12, магния, цинка.
3. Нарушения образа жизни
- вредные привычки,
- неполноценное питание,
- плохой сон,
- стресс (не пренебрегайте этими пунктами! Наверняка вы не раз замечали, что заболевали после эмоционального перенапряжения или смены режима работы),
- переохлаждение,
- тяжелый физический труд,
- токсины окружающей среды: пластик, пестициды, пищевые красители и ароматизаторы, трансжиры.
Раньше нутрициолог назвала список натуральных средств, которые помогут в борьбе с коронавирусом.