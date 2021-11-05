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Избыточный вес и плохой сон: врач назвала три главных причины снижения иммунитета

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Пятница 05 ноября 2021 19:01
Избыточный вес и плохой сон: врач назвала три главных причины снижения иммунитета При слабом иммунитете ни на что нет сил (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Если человек длительное время находится под воздействием негативных факторов, то иммунитет ослабнет. А слабый иммунитет не способен обеспечить должный иммунный ответ и сохранить постоянство внутренней среды.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Иммунитет - защитный механизм, который помогает организму бороться с чужеродными веществами: микробами, вирусами, гельминтами, продуктами их жизнедеятельности и токсинами. Контролирует уничтожение поврежденных или устаревших собственных клеток, продуктов распада.

Избыточный вес и плохой сон: врач назвала три главных причины снижения иммунитетаКогда ни на что нет сил, стоит пересмотреть свой образ жизни (фото: pexels.com)

Топ-3 возможных причины снижения иммунитета

1. Проблемы со здоровьем

  • операции, травмы, ожоги,
  • нарушения со стороны ЖКТ,
  • низкая кислотность желудочного сока,
  • ферментативная недостаточность,
  • синдром избыточной кишечной проницаемости,
  • нарушение 1 или 2 фаз детоксикации печени,
  • избыточный вес.

2. Дефициты

  • основных витаминов и минералов: Д, С, В6, В12, магния, цинка.

3. Нарушения образа жизни

  • вредные привычки,
  • неполноценное питание,
  • плохой сон,
  • стресс (не пренебрегайте этими пунктами! Наверняка вы не раз замечали, что заболевали после эмоционального перенапряжения или смены режима работы),
  • переохлаждение,
  • тяжелый физический труд,
  • токсины окружающей среды: пластик, пестициды, пищевые красители и ароматизаторы, трансжиры.

Раньше нутрициолог назвала список натуральных средств, которые помогут в борьбе с коронавирусом.

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