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Надмірна вага і поганий сон: лікар назвала три головні причини зниження імунітету

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П'ятниця 05 листопада 2021 19:01
Надмірна вага і поганий сон: лікар назвала три головні причини зниження імунітету При слабкому імунітеті ні на що немає сил (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо людина тривалий час знаходиться під впливом негативних факторів, то імунітет ослабне. А слабкий імунітет не здатний забезпечити належну імунну відповідь і зберегти сталість внутрішнього середовища.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Імунітет - захисний механізм, який допомагає організму боротися з чужорідними речовинами: мікробами, вірусами, гельмінтами, продуктами їх життєдіяльності і токсинами. Контролює знищення пошкоджених або застарілих власних клітин, продуктів розпаду.

Надмірна вага і поганий сон: лікар назвала три головні причини зниження імунітетуКоли ні на що немає сил, варто переглянути свій спосіб життя (фото: pexels.com)

Топ-3 можливих причини зниження імунітету

1. Проблеми зі здоров'ям

  • операції, травми, опіки,
  • порушення з боку шлунково-кишкового тракту,
  • низька кислотність шлункового соку,
  • ферментативна недостатність,
  • синдром надмірної кишкової проникності,
  • порушення 1 або 2 фаз детоксикації печінки,
  • надлишкова вага.

2. Дефіцит

  • основних вітамінів і мінералів: Д, С, В6, В12, магнію, цинку.

3. Порушення способу життя

  • шкідливі звички,
  • неповноцінне харчування,
  • поганий сон,
  • стрес (не нехтуйте цими пунктами! Напевно ви не раз помічали, що хворіли після емоційного перенапруження або зміни режиму роботи),
  • переохолодження,
  • важка фізична праця,
  • токсини навколишнього середовища: пластик, пестициди, харчові барвники та ароматизатори, трансжири.

Раніше нутриціолог назвала список натуральних засобів, які допоможуть в боротьбі з коронавірусом.

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