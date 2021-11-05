Надмірна вага і поганий сон: лікар назвала три головні причини зниження імунітету
Якщо людина тривалий час знаходиться під впливом негативних факторів, то імунітет ослабне. А слабкий імунітет не здатний забезпечити належну імунну відповідь і зберегти сталість внутрішнього середовища.
Про це у своєму Telegram-каналі розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Імунітет - захисний механізм, який допомагає організму боротися з чужорідними речовинами: мікробами, вірусами, гельмінтами, продуктами їх життєдіяльності і токсинами. Контролює знищення пошкоджених або застарілих власних клітин, продуктів розпаду.
Коли ні на що немає сил, варто переглянути свій спосіб життя (фото: pexels.com)
Топ-3 можливих причини зниження імунітету
1. Проблеми зі здоров'ям
- операції, травми, опіки,
- порушення з боку шлунково-кишкового тракту,
- низька кислотність шлункового соку,
- ферментативна недостатність,
- синдром надмірної кишкової проникності,
- порушення 1 або 2 фаз детоксикації печінки,
- надлишкова вага.
2. Дефіцит
- основних вітамінів і мінералів: Д, С, В6, В12, магнію, цинку.
3. Порушення способу життя
- шкідливі звички,
- неповноцінне харчування,
- поганий сон,
- стрес (не нехтуйте цими пунктами! Напевно ви не раз помічали, що хворіли після емоційного перенапруження або зміни режиму роботи),
- переохолодження,
- важка фізична праця,
- токсини навколишнього середовища: пластик, пестициди, харчові барвники та ароматизатори, трансжири.
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