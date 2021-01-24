Какая красивая: Лилия Ребрик восхитила сеть луком в шубке и поделилась рецептом кекса за пять минут

Украинская ведущая Лилия Ребрик радует фолловеров в соцсети не только стильными луками, но и полезными рецептами и советами.

Так, недавно ведущая поделилась секретами воспитания дочери-подростка. Например, когда малышка захочет крутой телефон, потому что такой уже давно есть у всех ее одноклассниц, вот что стоит ответить, по мнению Лилии.

А сегодня два в одном: Ребрик поделилась стильным образом в изысканной шубе и раскрыла секрет "быстрого кекса", он готовится за пять минут - и можно бежать гулять.

"Погода сьогодні - просто як юна весна! Тому не гайте часу - біжіть приймати сонячні ванни, насолоджуватися свіжим повітрям, бо ж ніхто знає коли там морози повернуться (кажуть синоптики, що наступного тижня)", - написала Лилия.

Итак, не стоит тратить время на стояние у плиты, ведущая посоветовала захватить чай в термосе и кекс, который вы сделаете за считанные минуты, и идти гулять.

Рецепт кекса от Лилии Ребрик

"- Змішайте по 4 столових ложки борошна вищого гатунку і цукру, по 3 столових ложки какао і молока, одне яйце, 1 столову ложку оліі, додайте розпушувач тіста (десь одна четверта чайної ложки) і трохи солі.

- Добре все перемішайте, має вийти однорідна маса.

- Поділіть по кружках об’ємом десь по 150 мл або зробіть один великий кекс у чашці 250-300 мл. І у мікрохвильовку - на максимальну потужність (звісно, час може коливатися залежно від фірми микрохвильовки).

- Не лякайтеся: кекси сильно піднімуться, але коли вони готові, то не мають "опуститися", коли дістаєте їх. Перетримати кекси також не варто, тому коли перший раз готуєте - стежте!

- Я ставлю на повну потужність на 2 хвилини. Думаю, у духовці теж можна зробити, наприклад, у глиняних горщиках.

- Ну а тепер - беріть чай, гарячий кекс і на прогулянку!", - поделилась ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фолловеры написали Лилии, что она нереально красивая в этой шубке и поблагодарили за такой полезный рецепт.

Напомним, ведущая рассказала, чем спасается от холодов, которые "накрыли" всю страну.