Какие овощи есть осенью: нутрициолог составила идеальный список на любой вкус

Летом прилавки супермаркетов и рынков ломились от обилия овощей и фруктов – выбор был огромен. С приходом осени количество даров природы существенно скорчились, и чем ближе к зиме тем, избалованные летним изобилием, мы теряемся с выбором овощей для здорового полноценного рациону. Но на самом деле все не так уж плохо, и при грамотном подходе можно построить разнообразное осеннее меню, которое покроет все витаминные потребности организма!

На личной странице в Instagram нутрициолог Ольга Усенко рассказала, какие овощи лучше употреблять осенью.

Для нас полезны овощи в любом виде. Что мы можем найти на прилавках за адекватные деньги:

все виды капустных: брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная и т.д.

морковь

свекла

квашеная капуста (без сахара)

тыква

замороженные овощи: перец болгарский, шпинат, кукуруза, горошек (да, зимой его можно использовать как овощи, но не 5 раз в день)

замороженная стручковая фасоль - идеально зимой.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как мы можем готовить эти овощи:

тушить

варить

запекать

пропаривать

пропаривать в микроволновке

есть свежими

Эти овощи тоже можно, но они дороже:

листья салата

аспарагус

цукини

огурцы

помидоры

перец

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Консервацию не берем - там везде сахар. Кабачковая икра тоже не подходит, если приготовлена не вами, а все магазинное это подобие соуса.



Для прима пищи днем подойдут капустные варианты и стручковая фасоль. Для супов хорошо использовать смеси замороженных овощей. Но помним про разнообразие, не нужно есть одну кукурузу целый день.