Які овочі є восени: нутриціолог склала ідеальний список на будь-який смак
Влітку прилавки супермаркетів і ринків ломилися від великої кількості овочів і фруктів – вибір був величезний. З приходом осені кількість дарів природи істотно скоротилась, і чим ближче до зими тим, розпещені літнім достатком, ми губимось з вибором овочів для здорового повноцінного раціону. Але насправді все не так уже й погано, і при грамотному підході можна побудувати різноманітне осіннє меню, яке покриє всі вітамінні потреби організму!
На особистій сторінці в Instagram нутриціолог Ольга Усенко розповіла, які овочі краще вживати восени.
Для нас корисні овочі в будь-якому вигляді. Що ми можемо знайти на прилавках за адекватні гроші:
- всі види капустяних: брокколі, білокачанна, брюссельська, кольорова і т. д.
- морква
- буряк
- квашена капуста (без цукру)
- гарбуз
- заморожені овочі: перець болгарський, шпинат, кукурудза, горошок (так, взимку його можна використовувати як овочі, але не 5 разів на день)
- заморожена стручкова квасоля - ідеально взимку.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як ми можемо готувати ці овочі:
- тушити
- варити
- запікати
- пропарювати
- пропарювати в мікрохвильовці
- їсти свіжими
Ці овочі теж можна, але вони дорожче:
- листя салату
- аспарагус
- цукіні
- огірок
- помідор
- перець
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Консервацію не беремо - там скрізь цукор. Кабачкова ікра теж не підходить, якщо приготовлена не вами, а все магазинне це подоба соусу.
Для прима їжі вдень підійдуть капустяні варіанти і стручкова квасоля. Для супів добре використовувати суміші заморожених овочів. Але пам'ятаємо про різноманітність, не потрібно їсти одну кукурудзу цілий день.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова розповіла, як впоратися з осінньою депресією.