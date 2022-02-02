Какого минерала не хватает, если энергия на нуле: список продуктов для восполнения - врач
Одним из важнейших минералов, который регулирует наш углеводный обмен, является хром. При его дефиците ожидать того, что уровень энергии будет достаточный, не приходится.
Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.⠀
Хром в организме
- Стабилизирует уровень сахара в крови и уровень инсулина после приема пищи.
- Обеспечивает оптимальную доставку сахара из крови в клетки.
- Помогает расщеплять молекулы белка, углеводов, жиров и снижает аппетит, что приводит к оптимизации веса.
- Активизирует трипсин, расщепляя его до аминокислот.
- Участвует в выработке гормона ДГЭА, который способствует укреплению костей. Используется при лечении остеопороза.
Недостаток хрома затрудняет использование углеводов для получения энергии и может привести к инсулинорезистентности, высокому уровню холестерина и нарушению способности глюкозы связываться с эритроцитами.
Для коррекции ИР важен не только хром. ⠀
При злоупотреблении сладким усиливаются потери хрома с мочой, потребности организма в нем увеличиваются.
Как восстановить силы (фото: pexels.com)
В группе риска по дефициту хрома – те, кто страдает ожирением, атеросклерозом, диабетом, кто находится в постоянном стрессе или на тяжелой физической работе.
Без назначений врача допустимо принимать 200-250 мкг. Лучшая форма для усвоения – пиколинат или полиникотинат хрома.
Для тех, кто любит улучшить в себе то, что не требует улучшения, важно понимать, что избыток хрома, напротив, ассоциирован со снижением чувствительности к инсулину.
Проконсультируйтесь со своим врачом.⠀
Продукты, богатые хромом:
- Лидер по содержанию – тунец.
- На втором месте список из речных и морских рыб: караси, лососевые, скумбрия, камбала, лемонема.
- На третьем говяжьи субпродукты – сердце, печень.
Для снижения дефицита хрома нужно исключить употребление сладостей, газированных напитков, выпечки из белой муки.
Раньше нутрициолог назвала простой продукт, который выводит токсины и повышает иммунитет.